Sesvete izbacile Nexe, mogu li iznenaditi i 'plinare'

Nakon rukometašica danas će u Poreču svoje polufinalne utakmice kupa Hrvatske odigrati rukometaši. U polufinalu se sastaju Trogir – Bjelovar (17 sati) i PPD Zagreb – Sesvete (19 sati). Nakon ispadanja Našičana, rukometašima PPD Zagreba otvoren je put prema još jednom trofeju. No morat će biti oprezni sa Sesvećanima, koji su senzacionalno izbacili Nexe, i to na njihovu parketu.

Bit će to susret klubova koji su ove sezone igrali u Europi, PPD Zagreb u Ligi prvaka, a Sesvete u Europskom kupu. Zagrebaši su do sada 28 puta osvajali kup, a preostala dva osvojio je Metković. PPD Zagreb propustio je samo jedno finale, i to 2001. kada su u njemu bili Metković i Zamet. Zanimljivo je da će Trogir ili Bjelovar, tko god pobijedio u polufinalu, prvi put igrati u finalu hrvatskog kupa.

GALERIJA Rukometašice Lokomotive obranile naslov prvaka

Da bi završnicu natjecanja u Kupu učinio još zanimljivijom i da bi dodatno potaknuo rukometašice i rukometaše koji nastupaju u Poreču, Hrvatski rukometni savez ove je godine uveo jednu novinu. Naime, prvi put birat ćemo najkorisniju igračicu, odnosno igrača natjecanja ili popularni MVP.

VEZANI ČLANCI

Komisija u sastavu, izbornik muške rukometne reprezentacije Goran Perkovac, trener reprezentacije Boris Dvoršek i trener Zrinskog Goran Mrđen, koji je i jedan od naših rekordera po broju osvojenih kupova, pratit će sva četiri susreta u Žatici i nakon svakog finala odabrati najbolje. Poreč je peti put ukupno, a četvrti zaredom domaćin Festivala rukometa. Inače, ovo je 10. jubilarni Festival rukometa.

VIDEO Varaždinski biskup Bože Radoš: 'Ovo je zaista lijep i zanimljiv događaj u našem Varaždinu'