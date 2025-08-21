Zagrebački student, navijač BBB-a, na sudu u Puli prekršajno je kažnjen jer je za utakmice Istre 1961 i Dinama bio maskiran i bacio baklju na teren pa mora platiti ukupno 460 eura te je dobio i jednogodišnju zabranu prisustvovanja utakmicama Dinama i reprezentacije s obvezom javljanja policiji. Tako bi trebalo tretirati i navijače Torcide koji su u tijeku i osobito nakon utakmice Hajduka i Slavena kao izraz bunta zbog europskog poraza bacili sigurno stotinjak baklji prema igračima Hajduka, a koje su padale i oko redara i vatrogasaca. Hajduk očekuje opet očekuju deseci eura kazne, kakvih se naplatio ove godine pa drži i rekord od 55.000 eura iz ožujka, kad je i Dinamo kažnjen s 50.000 eura jer su na derbiju navijači Torcide bacili tristotinjak baklji, 10 dimnih bombi i 25 topovskih udara, a BBB stotinjak baklji, 13 dimnih bombi te topovski udar i strob. Kao da je izvješće s ratišta, a ne sa stadiona.