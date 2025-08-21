Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
21.08.2025. u 10:09

Zar nema volje, znanja i hrabrosti za odlučan obračun, zar se strah uvukao u vodstva klubova i nogometnih organizacija?

Zagrebački student, navijač BBB-a, na sudu u Puli prekršajno je kažnjen jer je za utakmice Istre 1961 i Dinama bio maskiran i bacio baklju na teren pa mora platiti ukupno 460 eura te je dobio i jednogodišnju zabranu prisustvovanja utakmicama Dinama i reprezentacije s obvezom javljanja policiji. Tako bi trebalo tretirati i navijače Torcide koji su u tijeku i osobito nakon utakmice Hajduka i Slavena kao izraz bunta zbog europskog poraza bacili sigurno stotinjak baklji prema igračima Hajduka, a koje su padale i oko redara i vatrogasaca. Hajduk očekuje opet očekuju deseci eura kazne, kakvih se naplatio ove godine pa drži i rekord od 55.000 eura iz ožujka, kad je i Dinamo kažnjen s 50.000 eura jer su na derbiju navijači Torcide bacili tristotinjak baklji, 10 dimnih bombi i 25 topovskih udara, a BBB stotinjak baklji, 13 dimnih bombi te topovski udar i strob. Kao da je izvješće s ratišta, a ne sa stadiona.

Ključne riječi
HNS Torcida Dinamo Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Trump i Zelenski
Premium sadržaj
2
DENIS ROMAC

Zelenski izbjegao ponavljanje katastrofe iz veljače, ali mir u Ukrajini i dalje je daleko

Trumpova dobronamjernost prema Zelenskom možda je posljedica činjenice da Amerika nakon Trumpovog prostiranja crvenog tepiha pred osumnjičenim ratnim zločincem i agresorom, odgovornim za stotine tisuća mrtvih, nikad nije izgledala ovako slabo, što je možda zabrinulo i samog Trumpa, koji je posljednjih dana suočen s uvjerljivim optužbama da je postao Putinova marioneta

Učitaj još