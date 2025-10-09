Naši Portali
orlovi

Piksiju se opasno trese stolica: Je li ovo njegov nasljednik na klupi Srbije?

Beograd: Dragan Stojković održao je konferenciju za medije
09.10.2025.
u 11:11

Eventualni poraz od Albanije ostavio bi Srbiju s minimalnim šansama za plasman u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. Pobjeda je stoga imperativ, a u slučaju nesupjeha, Stojković bi gotovo sigurno dobio otkaz.

Veljko Paunović više nije trener španjolskog prvoligaša Real Ovieda, objavio je klub na svojim službenim stranicama. 48-godišnji srpski stručnjak u sezonu je krenuo s dvije pobjede i šest poraza u prvih osam kola La Lige što čelnici kluba smatraju nedostatnim učinkom. Oviedo se trenutačno nalazi na 17. mjestu prvenstvene ljestvice sa šest bodova koliko ima i 18. Girona, dok bod manje imaju 19. Real Sociedad i posljednja Mallorca.

Paunović je Oviedo vodio u 22 utakmice otkako ga je preuzeo u ožujku i ostvario učinak od 11 pobjeda, sedam poraza i četiri remija. Pod njegovim vodstvom klub se vratio u prvoligaško društvo nakon dugog izbivanja od 25 godina. 

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

- Real Oviedo je odlučio raskinuti ugovor s trenerom Veljkom Paunovićem i njegovim stručnim stožerom. Klub se želi zahvaliti Veljku Paunoviću i trenerskom timu na profesionalizmu i posvećenosti. Pod njegovim vodstvom Oviedo je izborio dugoočekivani povratak u društvo najboljih, povijesni uspjeh koji će zauvijek ostati upamćen među navijačima. Klub Veljku Paunoviću želi sve najbolje u budućnosti, kako u osobnim, tako i u profesionalnim izazovima - napisali su.

Činjenica da je Paunović sada bez posla navela je brojne regije iz medije da pretpostave kako bi vrlo brzo mogao ući u konkurenciju za novog izbornika srpske nogometne reprezentacije. Draganu Stojkoviću se opasno trese stolica, a eventualni poraz od Albanije ostavio bi Srbiju s minimalnim šansama za plasman u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. Pobjeda je stoga imperativ, a u slučaju nesupjeha, Stojković bi gotovo sigurno dobio otkaz.

Mnogi Paunovića vide kao njegovog nasljednika jer upravo je on 2015. vodio Srbiju do naslova svjetskih prvaka u uzrastu do 20 godina, a mnogi od tih igrača danas igraju u seniorskoj reprezentaciji. Osim toga, vodio je i srpsku U-!8 i U-19 reprezentaciju.

U trenerskoj karijeri vodio je još američki Chicago Fire, engleski Reading te meksičke klubove Chivas i Tigres.

