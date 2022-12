Piksi se pravdao nakon debakla Srbije: Događale su se neugodne scene i obračuni u svlačionici

Srpska nogometna vrsta nije se proslavila na svjetskom prvenstvu u Kataru, orlovi su ispali već nakon grupne faze i poraza od Švicarske, što je bila presudna utakmica za plasman u osminu finala Mundijala. Mediji su svašta pisali o Srbiji, curile su informacije o seks skandalima, tučnjavi i lošoj atmosferi. Izbornik Dragan Stojković sazvao je press konferenciju kako bi objasnio uzroke neuspjeha njegove momčadi.

- Ako bismo realno gledali, teško je bilo za očekivati da igraju. Bilo bi nenormalno da ih ne vodite u Katar. Bili su nositelji i doprinijeli da se Srbija raduje u Lisabonu. Iz tog razloga nisam bio taj, nisam mogao biti. Znao sam da će biti teško doći do drugog mjesta u grupi.Da smo zdravstveno bili na mjestu, slika bi bila drugačija. Zabili smo šest golova, to je fenomenalno u ovom stanju. Zamislite da smo bili zdravi i spremni. Igrači su dali maksimum, to govore neki parametri. Vidi se želja, požrtvovnost, sve što bi momčad trebala imati. U neki trenucima nismo smjeli da poklanjamo pobjedu, što se tiče Kameruna. Mi smo sami krivi zbog toga, to su stvari za analizu. - započeo je Stojković.

- Možda smo mogli proći skupinu, ali kasnije ne bismo ništa napravili. Ne bih to javno rekao, ali nismo imali snage da napravimo duži korak od toga. Razumijem da netko hoće sve predstaviti da je crno, ali to ne dam. Nije crno, ne bih sjedio ovdje da se osjećam osramoćeno, bezvrijedno, onako poraženo. Jesmo izgubili, ali nismo poraženi. Itekako koračamo uzdignute glave. Ovo će biti dobro iskustvo iz kojeg ćemo izvući pouke - kaže Piksi.

- Vanjski čimbenici koji su željeli da dođe do rezultatskih neuspjeha su dočekali svojih pet minuta, da ne koristim teže riječi. Ali to neće poremetiti zdravu grupu, ono što smo napravili za ovih 20 mjeseci. Ne postoji katastrofa u sportu, niti tragedija. Ali naravno, na njima je da komentiraju kako hoće. - poručio je Stojković pa zaključio:

- Apsolutno nitko od igrača nije najavio povlačenje. Mnogi su očekivali, što se događalo, događale su se scene, neugodne stvari u svlačionici, pa i do tjelesnih obračuna, što ne priliči nikome. Ali u našem slučaju, toga nije bilo. Pružio sam svima ruku, čestitao, idemo dalje. U ožujku nas čekaju kvalifikacije, želimo odvesti Srbiju na Euro prvi put nakon 24 godine – zaključio je Dragan Stojković.

