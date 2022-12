Romano: Josipu Juranoviću se nakon Svjetskog prvenstva sprema transfer

Desni bek hrvatske nogometne reprezentacije Josip Juranović (27) nakon Svjetskog prvenstva u Kataru vjerojatno pakira kofere jer sprema mu se transfer. Ekspert za transfere Fabrizio Romano navodi kako velik broj klubova prati Juranovića, ali nije ih imenovao.

Celtic je prije nekoliko dana zgotovio transfer kanadskog desnog beka Alistaira Johnstona (24), a to vrlo vjerojatno znači da su se Škoti pomirili s Juranovićevim odlaskom.

Josip Juranović on the radar for many clubs after a strong World Cup for Croatia at right back. 🇭🇷 #transfers



Celtic are open to discuss offers as they’ve already secured a replacement in Alistair Johnston incase Juranovic leaves in the next transfer windows. pic.twitter.com/ztrb7Wgs8i