Phoenix nakon dva produžetka slavio protiv Utaha, Durant ubacio 39 koševa

U najuzbudljivijoj utakmici igranoj sinoć u NBA, Phoenix Suns su u Salt Lake Cityju nakon dva produžetka sa 140-137 nadigrali Utah Jazz, a Kevin Durant je za pobjedu gostujuće momčadi zabio 39 koševa. Durant je upisao 10 asistencija i osam skokova, a Devin Booker je dodao 26 poena, uključujući par slobodnih bacanja u posljednjoj sekundi drugog produžetka, i upisao osam asistencija za Sunse. Luka Šamanić nije igrao za Utah.

Najbolji pojedinac Utaha bio je Lauri Markkanen sa 38 poena i 17 skokova.

Phoenix nešto više od minutu prije kraja regularnog dijela nakon Durantovog koša vodi 115-113, ali Markannen zabija polaganje 20 sekundi do kraja i odvodi utakmicu u produžetak.

Na kraju prvog produžetka, 37 sekundi do kraja, Durant zabija koš za vodstvo Sunsa 126-121- Nakon toga najprije Clarkson pogađa dva slobodna za Utah koji dolazi na 126-123, a onda i Markanen za 126-125. Osam sekundi prije kraja napravljen je prekršaj na Gordonu koji zabija samo jedno slobodno i Sunsi vode 127-125. No, Sexton pogađa polaganje na zvuk sirene za kraj i utakmica odlazi u drugi produžetak.

Phoenix je vodio s tri razlike u posljednjoj sekundi - nakon Bookerovih slobodnih bacanja s 0,9 sekunde do kraja - kada je Durantu suđen prekršaj nad Markkanenom koji je šutirao tricu. Nakon podužeg pregledavanja, suci su poništili odluku jer su utvrdili da je Durant udario loptu prije nego što je udario Markkanenov zglob.

LA Lakers su kod kuće sa 105-104 svladali Houston Rockeste a do pobjede ih je vodio raspoloženi LeBron James koji je utakmicu završio sa 37 ubačaja. Pratio ga je Anthony Davis koji je dodao je 27 koševa i 10 skokova.

Austin Reaves, koji je zabio 17 koševa, promašio je slobodno bacanje 11,6 sekundi do kraja, a Alperen Sengun iz Houstona je zabio i izjednačio na 104-104, četiri sekunde do kraja. Tada je na Jamesu napravljen prekršaj, a on je izveo jedno od dva slobodna bacanja za vodstvo i pobjedu.

Dillon Brooks, koji je bio najbolji pojedinac Houstona sa 24 ubačaja, zatim je promašio pokušaj za tricu s polovice terena na zvuk sirene za kraj.

Sacramento Kings su upisali treću uzastopnu pobjedu svladavši u gostima Dallas Maverickse sa 129-113. Najzaslužniji za pobjedu bio je Domantas Sabonis koji je upisao double-double sa 32 poena i 13 skokova.

De'Aaron Fox je dodao 30 koševa i sedam asistencija za Kingse. Luka Dončić je predvodio Dallas sa 25 poena, 10 skokova i sedam asistencija.

Do šeste pobjede u nizu stigli su Boston Celtics koji su također na gostovanju sa 102-100 bili bolji od Memphis Grizzliesa.

Kristaps Porzingis je bio najbolji u redovima pobjedničke momčadi, ubacio je 26 koševa uz osam skokova i šest blokiranih šuteva.

Također, Porzingis je minutu prije kraja zakucavanjem odvojio Boston na 102-100. Santi Aldama imao je priliku dovesti Memphis u vodstvo, ali njegov pokušaj za tri poena četiri sekunde do kraja nije bio uspješan. Jayson Tatum dodao je 20 poena, devet skokova i pet asistencija za Celticse.

Kod Grizzliesa najbolji je bio sa 30 pogodaka Desmond Bane. Aldama je završio s 28 poena, 12 skokova, šest asistencija i dvije ukradene lopte.

Oklahoma City Thunder su u gostima 'razbili' Portland Trail Blazerse sa 134-91 i upisali petu pobjedu zaredom.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 28 koševa za Oklahomu, Chet Holmgren je ubacio 16 koševa, a Isaiah Joe je dodao 15 koševa, sve trice. Jerami Grant ubacio je 14 poena, a Jabari Walker 13 za Portland koji je izgubio sedmu utakmicu zaredom.

Detroit Pistonsi su upisali 11. poraz zaredom, sinoć su ih u Torontu sa 142-113 pobijedili Raptorsi koje je sa 23 poena predvodio Pascal Siakam. Jakob Poeltl dodao je 16 poena i 10 skokova za Raptorse koji su postavili rekord franšize sa 44 asistencije, od kojih je devet upisao Barnes, a sedam Schroder. Kod Detroita Stanley Umude je ubacio 19 poena, a Cade Cunningham 18.

Cleveland Cavaliers su sa na svom terenu svladali Denver Nuggetse sa 121-109 i tako upisali treću uzastopnu pobjedu. Cavalierse je do pobjede vodio Darius Garland sa 26 pogodaka, a Craig Porter je dodao 21. U redovima NBA prvaka, najučinkovitiji je bio Michael Porter sa 21 ubačajem, dok je Nikola Jokić ubacio 18 koševa uz deset skokova i sedam asistencija.