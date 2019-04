Petra Martić odustala od nastupa u Bogoti

Hrvatska tenisačica Petra Martić neće nastupiti na WTA turniru u Bogoti, na kojem je sljedećeg tjedna trebala biti u statusu druge nositeljice i u prvom kolu čekati suparnicu iz kvalifikacija, a kao razlog za otkaz navela je bol u lijevom butnom mišiću.

Iza Petre Martić je odličan tjedan na WTA turniru iz Premier serije u američkom Charlestonu, gdje je stigla do polufinala prije nego što ju je zaustavila Dankinja Caroline Wozniacki svladavši ju sa 6-3, 6-4. No, na putu do polufinala 28-godišnja tenisačica iz Duća se ozlijedila i odlučila iz preventivnih razloga odustati od nastupa u Bogoti. Martić je u ždrijebu zamijenila Slovenka Dalila Jakupović.

Zahvaljujući odličnom nastupu i bodovima osvojenim u Charlestonu, Petra Martić će se u ponedjeljak ponovno naći među 40 najboljih tenisačica svijeta i biti na 40. mjestu pojedinačne WTA ljestvice.