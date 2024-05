Petković nehotično otkrio tajnu iz svlačionice Dinama, Jakirović pokušao popraviti stvar, ali nije uspio

Dinamo spreman i kompletan dolazi danas na Rujevicu (19.30 sati), na veliki derbi s Rijekom, na sudar vodećih plavih protiv od nedjelje drugoplasirane Rijeke.

– Sastaju se dvije najbolje momčadi prvenstva. Uspjeli smo ih preskočiti, želimo danas biti hrabri i napravit ćemo sve da uzmemo tri boda – rekao je trener Dinama Sergej Jakirović, a nadovezao se Bruno Petković:

Pragmatično, bod je dobar

– Dobra utakmica protiv dobrog protivnika i puno više će se znati kad ona završi. Mi idemo igrati svoju igru, idemo na pobjedu i ne želimo se zatvarati i tražiti remi. Zanima nas samo pobjeda.

No istina je da bi i remi za Dinamo bio dobar s obzirom na to da u Rijeku dolazi s bodom prednosti. Bi li plavi unaprijed prihvatili taj bod?

– To je hipotetsko pitanje. Rekao sam da idemo po pobjedu do koje nismo došli na Rujevici ove sezone. Rijeka je kod kuće goropadna, svjesni smo toga, ali naš cilj isključivo su tri boda, ali ako bude bod, naravno da ćemo biti zadovoljni – kazao je Jakirović.

– Ako nam u zadnjem kolu na Maksimiru treba bod protiv Rudeša, potpisao bih ga. Pragmatično gledajući, za nas ni remi nije loš – kaže napadač plavih koji u posljednje vrijeme nije usamljen u napadu, Jakirović mu je pridružio češće Kulenovića, rjeđe Brodića.

– Gledamo li statistički, ispada da mi ne odgovara. Ali, važno je kako momčad igra, a mislim da ja tu pridonosim. Igramo dobro, stvaramo puno prilika, igramo ofenzivno i rezultati govore sami za sebe – kaže Petković, kojeg smo pitali je li ga iznenadio Kulenović.

– I na posudbama je igrao jako dobro, i u Lokomotivi i u Rijeci. Imao je pritisak u Dinamu, a s godinama je vjerojatno puno i naučio. Bilo mu je vjerojatno teže nego meni jer su mene treneri gurali da igram, a on je teško skupljao kontinuitet utakmica. Teško je igrati bez ritma utakmica, nikakav trening to ne može nadomjestiti. To ovako sa strane ne možete razumjeti – odgovorio je Petković.

I dok se govorilo o tome hoće li se i na Rujevici istrčati s dva napadača, pri čemu je Jakirović rekao da ima nekoliko opcija, Petković je nehotice otkrio:

Petković otkrio tko igra

– Nisam tip koji bi pretjerano analizirao suparnika dok ne vidim situaciju na terenu i to kako se postavi. Njihova je obrana dobra, isto tako vidjet ću kako će vezni red reagirati na moje kretnje i tako ću se kretati i ja i Sandro.

– Ili Brodić – uskočio je Jakirović.

– Ne, pa Kule će igrati – kasno je shvatio Petković da je otkrio ono što nije trebao.

Istina je da Dinamo stvara puno prilika, no malo ih iskoristi, nikako ne uspijeva s više pogodaka u suparničkoj mreži "ubiti" utakmicu.

– Stalno se radi na tome, pogotovo situacijski. Puno zabijaju na treninzima, ali moraš imati i malo sreće na utakmici. Nemam ja joystick da stisnem gumb pa da zabiju kao na PlayStationu. Meni je bitno da stvaramo puno šansi, to znači da dobro igramo i nadam se da će tako biti i danas te da ćemo nešto i realizirati – objasnio je Sergej Jakirović.

Dinamov trener ovih je dana ostao bez majke, koja je preminula nakon teške bolesti. Hoće li zbog toga ova današnja utakmica biti emotivnija?

– Hvala svima koji su izrazili sućut i iskazali podršku. Hvala i bolnici Merkur i svem osoblju, koje je napravilo sve, ali bolest je bila preteška. Odluka obitelji bila je da nastavim raditi, da vodim utakmicu i to je bila i želja moje mame. Nema što drugo nego nastaviti dalje, a mi ćemo svi čuvati uspomenu na nju – rekao je Sergej Jakirović.