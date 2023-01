Pet igrača Dinama je na meti europskih klubova: Pola momčadi napušta Maksimir?

Dinamov trener, a zacijelo uskoro i sportski direktor Ante Čačić nije bio za to da plavi od Osijeka kupe Laszla Kleinheislera iako Mađar nije bio skup jer mu je na ljeto istjecao ugovor. No, Čačić nije bio za to, nije želio dodatno puniti svlačionicu jer je zaključio da ima dovoljno kvalitetnih igrača u srednjem redu, pa i na krilu s kojeg je otišao Mislav Oršić, jer mađarski je nogometš znao igrati i na toj poziciji.

Problem napadač i stoper

No, u Dinamu su bili složni da bi rado iz Osijeka doveli Diona Drenu Belju, mladog centarfora koji se već iskazao sa svojih 20 godina igrajući za Istru i Osijek. Plavi su poslali ponudu za njega, i on je bio spreman iz Osijeka preseliti se u Zagreb, no njemački Augsburg ponudio je nešto više od Dinama (tri milijuna eura, a s bonusima i puno više) i mladi hrvatski reprezentativac nakon malo premišljanja preselio se u Bundesligu.

Tako u Maksimiru zasad nema novih lica, a moguće je da ih neće ni biti. Pogotovu ako nitko od stožernih igrača ne napusti klub. Čak ako netko od tih kapitalaca plavih i ode, trener Dinama ima igrače za sve pozicije. Naravno da su, nakon odlaska Oršića u Southampton, sad u fokusu Livaković, Petković, Šutalo, Ivanušec, a možda i kapetan Ademi.

U slučaju da za Livakovića na kraju dođe dobra ponuda, Čačić ima Ivana Nevistića koji je i doveden kako bi odmah uskočio na Livakovićevo mjesto i koji je odlično branio u Varaždinu, Rijeci i Lokomotivi. Tu je i uvijek pouzdani Danijel Zagorac, dok je s plavima na pripremama bio i mladi Krkalić. Livaković je mogao prije par godina otići u Francusku, no ni Dinamo ni Livaković nisu bili za tu opciju, ali nakon čudesnih obrana na Svjetskom prvenstvu ne vjerujemo da neće biti ponuda, i to dobrih.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 11.01.2023., Rovinj - Trening nogometasa GNK Dinamo. Dominik Livakovic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Za Brunu Petkovića prije je bilo ponuda, u onoj prvoj fazi odlične forme prije nekoliko godina, a kako se dobrim dijelom vratio u formu i dobro igrao u Katru, lako bi mogao otići dođe li dovoljno bogati kupac. Jedan od onih koji se sad spominju je turski velikan Galatasaray, no nismo sigurni da bi on dao deset milijuna eura. Ode li Petko, plavi će baš na poziciji središnjeg napadača biti u najvećem deficitu. Imaju samo Josipa Drmića koji zbog koljena ne može igrati iz utakmice u utakmicu po 90 minuta, a tu je i Mahir Emreli koji čeka pravu priliku i koji se iskazao na pripremama. No, dva su napadača premalo i zato su plavi željeli Belju, ali nisu htjeli previše posegnuti u novčanik. Doduše, Dinamo ima još dva potentna napadača koji su na posudbama, Sandra Kulenovića koji dobro igra u Lokomotivi, te Denija Jurića koji je prvi dio sezone bio na posudbi u Gorici i nije se naigrao, a sad će pokušati u Rijeci.

Falio bi karakter Ademija

O Josipu Šutalu već se puno pisalo, o zanimanju europskih klubova za njega, no mladi stoper plavih koji je odlično igrao protiv Maroka na SP-u, zasad je još u Dinamu. Ne ostane li, plavi imaju Dinu Perića, Theophile-Catherinea kojem doduše na ljeto istječe ugovor, Lauritsena koji zbog ozljede nije odradio potpuno pripreme, te Boška Šutala koji će se polako vraćati nakon prijeloma gležnja. No, plavi imaju u mladim snagama puno kvalitete, Jakov Gurlica iskazao se na jedinoj pripremnoj utakmici u Istri, a tu je i Moreno Živković, odličan mladi reprezentativac.

Pojavila se priča da bi kapetan Ademi mogao u Valenciju, njegov karakter je nenadoknadiv u Dinamu, ali igrački za tu poziciju plavi imaju Mišića i Bulata, u srcu momčadi može igrati i Ivanušec, pa i Baturina, a Dinamo je doveo ljetos i Roberta Ljubičića koji je završio na beku, a zapravo je vezni. I, ode li Ivanušec, Martin Baturina odlična je zamjena.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 14.12.2022., Zagreb - Stadion Maksimir, GNK Dinamo zapoceo pripreme za nastavak sezone. Arijan Ademi Photo: Marko Lukunic/PIXSELL