Perišićeva zagonetna objava nakon derbija: Što je vatreni ovim htio reći?

Mnogi navijači Hajduka nadali su se da bi do kraja sezone na terenu mogli vidjeti Ivana Perišića. Zazivalo se već godinama ono "vrime je", a službeni debi Ivan Perišić upisao je 3. travnja u polufinalu Kupa protiv Dinama. Njegov ulazak u igru u 72. minuti izazvao je delirij poljudskih tribina koje su priželjkivale Hajdukovo izjednačenje.

No, izjednačenje se nije dogodilo, a Dinamo je pogotkom Sandra Kulenovića prošao u finale Kupa. Hajduk sada mora loviti zaostatak za Rijekom i Dinamom na prvenstvenoj ljestvici, a slijedi mu jadranski derbi na Rujevici u nedjelju. Utakmica je to "na sve ili ništa", Hajduk se nakon dva poraza od najvećeg rivala jednostavno ne smije još jednom poskliznuti, misli li do kraja

sezone ostati "živ" i juriti titulu.

Nakon kup-derbija s Dinamom na Instagramu se oglasio Ivan Perišić. Zaigrao je 197 dana nakon teške ozljede koljena na jednom treningu londonskog Tottenhama. U igru je ušao na vlastito inzistiranje, a trener Mislav Karoglan iskoristio ga je kao posljednju, petu izmjenu u lovu na zaostatak za Dinamom. Čim se krenuo zagrijavati nekoliko minuta pred ulazak, zapadna ga je tribina Poljuda pozdravila burnim aplauzom.

Perišić je gospodskim potezom i čestitkama upućenima Dinamu na prolasku pokazao kakva je ljudska veličina. Plave je otišao pozdraviti i u svlačionicu, a nakon toga bez riječi se javio na društvenim mrežama. Objavio je tri fotografije uz nekoliko emotikona.