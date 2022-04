Pep peti put nadigrao Ancelottija, ali uz taktiku o kojoj se danima priča

Postoje li momčadi koje u ovom trenutku mogu ponuditi nešto više od onog što smo vidjeli u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka između Manchester Cityja i madridskog Reala!?

Teško, jer bio je to pravi i u novijoj nogometnoj povijesti rijetko viđen spektakl s čak sedam pogodaka, u kojem su na kraju slavili Englezi (4:3).

A daleko je to od gotove priče, svi ćemo s nestrpljenjem iščekivati uzvrat! Bio je to i rijetko viđen početak u povijesti Lige prvaka kada su polufinalne utakmice u pitanju.

Karim zabio 14 pogodaka

Točnije, samo su još dvije momčadi u povijesti ovog natjecanja u polufinalima zabile dva pogotka već nakon 11 minuta – Juventus protiv Manchester Uniteda 1999. godine i Manchester United protiv Arsenala 2009. godine.

A koliki je to uspjeh dovoljno govori podatak da Real nikada u povijesti Lige prvaka nije primio dva pogotka tako brzo. Kada se samo sjetim da je bilo nekih koji su Guardiolinu tika-taku s Barcelonom proglašavali dosadnom (!?). Čisto bogohuljenje, a genijalni španjolski trener taj svoj revolucionarni izum još je i modernizirao i ubrzao, a presing mu je još ubojitiji! Ova utakmica jasan je dokaz.

Kevin de Bruyne zabio je nakon 93 sekunde, bio je to najbrži Cityjev pogodak u ovom natjecanju, a samo devet minuta kasnije Belgijac je asistirao Gabrielu Jesusu.

Foto: Craig Brough/REUTERS Soccer Football - Champions League - Semi Final - First Leg - Manchester City v Real Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 26, 2022 Manchester City's Fernandinho in action with Real Madrid's Nacho REUTERS/Craig Brough Photo: Craig Brough/REUTERS

Inače, City i Real su odigrali sedmi međusobni susret u Ligi prvaka. Manchester je slavio i u obje zadnje utakmice osmine finala u sezoni 2019.-2020. Dvije pobjede ima i Real Madrid.

Spomenimo i podatak da je kraljevski klub dobio samo jednu od šest gostujućih utakmica protiv engleske momčadi. Prošli mjesec uspjelo im je to protiv Chelseaja, a nijedna momčad u povijesti nije pobijedila dva različita engleska predstavnika u istoj sezoni u nokaut fazi Lige prvaka.

Inače, bio je ovo i sedmi međusobni sraz Pepa Guardiole i Carla Ancelottija. Španjolac je pet puta slavio, a dvije pobjede talijanskog trenera ostvarene su u polufinalu Lige prvaka u sezoni 2013.-2014. kada je Real Madrid svladao Pepov Bayern s ukupnih 5:0!

Naravno, za Real je opet zabio Karim Benzema (33. i 82. minuta). Ove sezone u Ligi prvaka zabio je najviše – 14. pogodaka, jedan više od Roberta Lewandowskog. Inače, Benzema je na ovom susretu ubilježio svoj 600. nastup za Real u svim natjecanjima (320 pogodaka i 140 asistencija).

Modrić izašao u 78.

Samo osam igrača uspjelo je ostvariti taj doseg, a Benzema je prvi Realov stranac koji je to postigao. Postao je prvi nogometaš, nakon Cristiana Ronalda u sezoni 2017.-2018., koji je u jednoj sezoni dosegao brojku od 41 pogodaka! Ronaldo je u spomenutoj sezoni zabio 44 pogotka!

>>> Kolinda Grabar-Kitarović zna riječi svih Dinamovih pjesama