Ivica Olić otkrio kakvo je stanje u među igračima i kako planiraju ispraviti jedan problem: 'To želimo u svakoj utakmici'

Hrvatska nogometna reprezentacija u potpunosti je zaboravila poraz od Engleske u prvom kolu Svjetskog prvenstva i potpuno se okreće utakmici s Panamom. Potvrdio je to član stručnog stožera Zlatka Dalića, Ivica Olić, na kraćem druženju s novinarima u kampu reprezentacije.

Je li poraz od Engleske iščeznuo iz glava igrača?

- Danas je treći dan od utakmice i prvi pravi, ozbiljni trening u smislu priprema za Panamu. Vjerujem da su i oni kao i mi od danas fokusirani isključivo na Panamu. Mislim da smo imali dovoljno vremena i za odmor i za analizu što je bilo dobro, a što nije.

Kakvu utakmicu očekujete protiv Paname?

- Imali smo ih priliku gledati protiv Gane. Radi se o momčadi koja je imala jako dobru seriju, prije poraza od Meksika bili su, mislim, 13 utakmica bez poraza. Vidjeli smo momčad koja želi dominaciju, koja želi napasti. Dobro smo ih analizirali, mogu reći sigurno kako ćemo mi željeti biti ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo uzeti kontrolu i kroz visoki pressing biti permanentna opasnost po njihov gol. Ova momčad željna je pokazati kako ima kvalitetu i želi dominaciju protiv takvog protivnika.

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Što sada proživljava Petar Musa nakon debitantskog gola?

- On će time dobiti sigurno još više samopouzdanja. Mogu reći da tu imamo slatke brige, Andrej Kramarić koji je kao drugi napadač isto zabija. Ja sam vidio Musu i na treningu i ne iznenađuje me da je ušao u šansu i da je zabio gol.

Koliko ste se pozabavili defenzivnim prekidima nakon Engleske?

- S obzirom da smo to jako dobro radili u prijašnjim utakmicama, mislim da je podatak da smo u 23 utakmice prije te dobili samo dva ili tri gola, jedna smo od boljih reprezentacija u Europi u tom segmentu. Nakon utakmice je bio žal jer smo i prvi i drugi gol dobili iz prekida što je jako jeftino i jako boli u trenerskom smislu. To je stvar koncentracije i karaktera. Ona situacija kad smo mi mogli zabiti nakon kornera, ali je Kane Jošku obranio udarac svojim tijelom, to je reakcija koju mi želimo na svakoj utakmici i tako se brinuti. Nakon prvog gola više nismo stajali na dogovorenim pozicijama. To smo analizirali i imamo dovoljno vremena.

U čemu je najjača Panama?

- Dominirali su, mene je Gana iznenadila bila je jako defenzivna. 70 minuta praktički nisu ništa napravili, Panama im je lako dolazila do zadnje trećine. Ono što je mene iznenadilo, Panama je imala jako dobar niz, jako malo golova su primili, ali mi smo ti koji će napadati i dominirati.

Kakvi su psihološki momenti u svlačionicu i stožeru?

- Kod nas je fantastično. Svaki novi trening, svaki novi dan nas raduje i želimo ispraviti što nije bilo dobro. Imamo dosta vremena što je najvažnije. Ostavili smo prvu utakmicu iza nas i ide koncentracija na prvu sljedeću. To je na turniru najvažnije. Ne možeš vratiti što je bilo, idemo dalje.