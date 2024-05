VIDEO Uefa objavila snimku maestralnog poteza Luke Modrića. Pogledajte trenutak koji je spasio Real

Uefa je odlučila na društvenim mrežama ovjekovječiti još jedan sjajan potez hrvatskog kapetana i legende Real Madrida, Luke Modrića . U srijedu su igrači "kraljevskog kluba" u napetom uzvratnom susretu polufinala Lige prvaka svladali Bayern 2:1 i ukupnim rezultatom 4:3 izborili ulazak u finalnu utakmicu protiv Borussije Dortmund.

Važnu je ulogu odigrao Luka Modrić, a u obrambenom dijelu igre osobito se ističe njegov potez iz 85. minute. Izveo je korner na protivničkoj polovici, no lopta je došla u posjed igrača Bayerna koji su krenuli u brzu kontru pri rezultatu 1:0. Konrad Laimer je poslao loptu Aleksandru Pavloviću koji je ostao gotovo sam pred vratarom Andrijem Luninom.

Modrić: takes the corner, tracks back to make the recovery 💪#UCL pic.twitter.com/kandsU4ses