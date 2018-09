Pavić progovorio o problemu koji ga je mučio! Dodig: Ovo mi je bio najteži meč

Hrvatska će ipak morati pričekati nedjelju da potvrdi finale Davisova kupa. Ivan Dodig i Mate Pavić nakon velike borbe u pet setova su izgubili od Mikea Bryana i Ryana Harrisona.

Gubili su naši tenisači 0:2 u setovima, pa se vratili na 2:2, a onda pali u tie breaku petog seta.

- Teško mi je što reći, imam veliki žal jer nismo ovoj publici uspjeli donijeti pobjedu, to nas jako boli. Meč je bio jako dug i kvalitetan, možda i najbolje od parova što se može vidjeti u svijetu - rekao je Dodig pa dodao:

- Svaki poen i najmanja greška su odlučivali. Bio je to kvalitetan meč i igrali smo protiv jako kvalitetnog protivnika. Bio mi je ovo najteži meč u Davis Cupu.

Pavića je u tie breaku petog seta uhvatio grč.

- To me mučilo cijelo vrijeme. Žao mi je, razočaran sam što nismo uspjeli pobijediti. Bio je to jako dobar meč i kvalitetan nije bilo lako vratiti 0-2 - rekao je Pavić pa zaključio:

- Imali smo prilike koje nismo iskoristili, a oni jesu. Mi smo njima poklonili par lopti koje su oni pretočili u pozitivni rezultat. Vrlo lako je moglo biti 2-0 za nas. Nikad nisam osjetio draž pobjede u Davis cupu pa mi je je jako teško - rekao je Pavić.

