Paškvalin: 'Možemo do medalje jer imamo odlične igrače'

Englezi bi rekli "no news - good news", a ta se fraza može odnositi i na hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju koja u japanskoj Fukuoki napeto iščekuje današnji početak vaterpolskoga (i nama najzanimljivijeg) dijela Svjetskog prvenstva u vodenim sportovima koje je započelo u petak. Uistinu iz tabora naše vrste nema puno informacija, malo je i hrvatskih izvjestitelja na prvenstvu, ali ono što stiže (i iz kontakata koje smo imali) šturo govori o tome da je sve uglavnom u redu, da ima pomalo problema s prilagodbom na novu vremensku zonu (u kratkom vremenu naši su igrači promijenili tri kontinenta: Europu, Ameriku i Aziju), ali i to će za koji dan nestati.

Dobra je okolnost da naši prvenstvo otvaraju susretom s Argentinom (početak je u 9 sati, a prijenos je na HTV 2), što će objektivno, ne podcjenjujući nikoga, za izabranike Ivice Tucka biti tek malo jači trening uoči najvažnije utakmice u našoj skupini C, onom s Mađarskom u srijedu u 6.30 sati po našem vremenu. Upravo će sraz sa sjevernim susjedima vjerojatno odrediti pobjednika skupine koji ima privilegij izravnog plasmana u četvrtfinale. Drugoplasirani će u osmini finala razigravati s trećom reprezentacijom iz jake skupine D jer ondje su Španjolska, Srbija, Crna Gora (i JAR).

- Ono što znam iz kontakata sa stožerom je da se radilo kvalitetno i da je momčad tjelesno spremna. Osvajanjem europske krune lani u Splitu reprezentacija je obnovila svoj autoritet što je važno na ovakvim natjecanjima - kaže naš legendarni vaterpolist (dvostruki osvajač olimpijskog zlata) Tomislav Paškvalin (61) koji će i za vrijeme ovog prvenstva u svojoj video-minuti za portal Večernjeg lista komentirati utakmice naše vrste.

A o izgledima Hrvatske u Japanu, stasiti Zagrepčanin (visok 2,04 metara), optimistično kaže:

- Možemo do medalje jer imamo odlične igrače i dobro posloženi sastav. Svakako će nam nedostajati Loren Fatović, ali mislim da se u koncepciji igre neće puno toga promijeniti. Prava momčad ne smije ovisiti samo o jednom igraču. I nama se uoči SP-a u Madridu 1986. ozlijedio Milivoj Bebić, ali izbornik Ratko Rudić uveo je u sastav Mirka Vičevića i tu nije bilo problema.

Mislili smo zlato u Madridu 1986. (koje je osvojila tadašnja Jugoslavija) ostaviti za kraj našeg razgovora, ali kad nam se tako spontano našlo na putu, zamolili smo Paškvu, koji je tada bio jedan od najboljih igrača u našoj vrsti, da nam evocira svoje uspomene. Prije svega na onaj čudesni finale s Italijom kada smo do pobjede došli tek nakon osam produžetaka znamenitim pogotkom Milanovića. No, i Tomislav je zabio dva gola...

- I zaradio ključno isključenje, sedam sekundi prije kraja posljednjeg produžetka, nakon kojega je Igor zabio gol. A što reći? Bila je to povijesna utakmica, jedna od najdramatičnijih koje sam igrao. Kad sam bio u Pro Reccu suigrači su mi rekli da je to bila i najgledanija vaterpolska utakmica u Italiji, gledanija i od onog olimpijskog finala u Barceloni 1992. godine. Počela je u 20 sati i potrajala gotovo do 23 sata. Bili smo na izmaku snaga, ali sretni zbog pobjede i velikog trijumfa. Fina je nakon toga srećom promijenila pravila, uvedeni su peterci pa se više nije igralo unedogled - prisjetio se Paškvalin.

Podsjetilo nas je to i na sjajne uspjehe naših vaterpolista pod zastavom Jugoslavije (tri olimpijska zlata, dva svjetska), no upravo je Hrvatska nakon samostalnosti kad su u pitanju svjetska prvenstva postigla impozantan niz kakav nitko nije: našla se u polufinalu na čak devet posljednjih svjetskih prvenstava.

- Tradicija je to koju treba poštovati i nadograđivati. Ući među četiri najbolja a potom ići po medalju! Hrvatska vaterpolska vrsta ima kontinuitet i mislim da je po broju osvojenih medalja (29 - op. a.) najbolja u obitelji hrvatskih momčadskih sportova. Očekujem da ćemo se u Fukuoki vratiti i odličjima jer imamo odlične igrače: Vrlić je jedan od najboljih sidraša na svijetu, Bijač to isto među vratarima, a i ovi mladi odlično su se uklopili.

Što još možemo reći o suparnicima u skupini?

- Za Argentinu smo rekli da će to biti malo jači trening, Japan igra jedan brzi, atipični vaterpolo, s mnogo uplivavanja i bez sidraša, i može biti opasan ako ga se ne shvati ozbiljno. A što reći o Mađarima? Uvijek su jako dobri i jako opasni, sjetimo se samo našeg poraza u Zagrebu u ožujku ove godine. Bit će to otvorena utakmica, lijepo bi bilo da pobijedimo, ali ako i izgubimo nije smak svijeta. Samo nas očekuje nešto teži put do medalje. U reprezentaciji vlada veliko zajedništvo i to je jamac našeg uspjeha - zaključio je naš proslavljeni vaterpolist.

