Pametno odgođena utakmica u Puli, hoće li pomoći Dinamu u Ligi prvaka protiv Salzburga?

Dinamov trener Ante Čačić bio je protivnik odgađanja utakmica, nije ih želio, iako je na to imao pravo, odgađati ni u krucijalnom razdoblju kad su se plavi borili za ulazak u Ligu prvaka kroz zahtjevne kvalifikacije među koje su se ubacili i derbiji s Osijekom i Hajdukom.

– Do kraja sezone imat ćemo takav ritam utakmica, igrat ćemo svaka tri-četiri dana i momčad se na to treba naviknuti, ne trebaju nam stoga odgode – govorio je trener plavih.

Žele teški ritam i na proljeće

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.10.2022., stadion Salzburg, Salzburg, Austrija - UEFA Liga prvaka, 3. kolo, skupina E, Red Bull Salzburg - GNK Dinamo. Arijan Ademi. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

I s takvim je stavom prošao sve prepreke vrlo uspješno, eto ga sad u željenoj skupini Lige prvaka, već sad su plavi zaradili ogroman novac i osigurali financijski mir, k tome uvjerljivo je prvi u ligi, s rekordnim brojem osvojenih bodova u prvih 11 kola, jedina dva “ukrao” im je Varaždin i spriječio učinak od 100 posto.

No, sad je Dinamo odlučio odgoditi jednu utakmicu, ovog vikenda preskočio je gostovanje u Puli, utakmica s Istrom igrat će se na proljeće. I pametna je to odluka.

Naime, ta se utakmica smjestila između dva dvoboja sa Salzburgom, a oni su ocijenjeni kao ključni u borbi za europsko prezimljavanje. Nakon poraza u prvoj utakmici u Austriji sad je novi susret sa Salzburgom još važniji za plave, zapravo je krucijalan za te proljetne ambicije.

Na prvi pogled možda bi plavima bilo korisnije da su odgodili jedan od dva derbija koji ih čekaju nakon Salzburga u domaćem prvenstvu s obzirom na to da plavi stalno ističu kako im je nacionalno prvenstvo prioritet jer kroz njega jedino i mogu doći do velikih europskih utakmica. No, kako je upravo utakmica sa Salzburgom ključna u toj borbi za pozicije u skupini Lige prvaka, bilo je logično fokusirati se na nju.

U svakom slučaju bilo bi nezgodno za plave da nakon noćnog povratka u noći sa srijede na četvrtak, već u petak moraju put Istre, tamo igrati jučer i opet kasno navečer vraćati se u Zagreb, a utakmica sa Salzburgom igra se već u utorak. Nadamo se da će ta odgoda doista dobro doći plavima i da će u Maksimiru u utorak naći put do pobjede s kojim bi ostali u igri ne samo za treće mjesto u skupini koje vodi u Europsku ligu već i za jedno od prva dva mjesta i ostanak u Ligi prvaka.

No, čak i ako sve ispadne kako su to sad isplanirali u Maksimiru, pred plavim igračima doista je težak period, odjednom im stižu sve velike utakmice i teški ispiti. Nakon Salzburga u Maksimir dolazi Varaždin, jedini klub koji Dinamo u prvoj četvrtini prvenstva nije pobijedio, a onda tek slijedi pravo “kreševo”. Prvo je derbi s Hajdukom u Splitu, pa dolazi Milan, nakon kojeg Čačić svoje trupe vodi u Osijek da bi onda na kraju skupine Lige prvaka putovali u London na noge Chelseaju.

Nakon tih, za Dinamo velikih, derbija do kraja jesenskog dijela sezone plavi će još ugostiti Šibenik i ići k Rijeci na Rujevicu, a onda kreće Svjetsko prvenstvo, odmor za neke igrače, pa već u siječnju kreće drugi dio sezone. I plavi se nadaju da će i u tom proljetnom dijelu igrati u ritmu od svakih nekoliko dana, to bi značilo da su skupinu Lige prvaka s Milanom, Chelseajem i Salzburgom preživjeli na jednom od prva tri mjesta.

Čačić ima iz čega birati

No, do toga je spomenuti težak put kojeg su si plavi ipak malo olakšali uvjerljivim rezultatima u domaćem prvenstvu i velikom zalihom u bodovnoj prednosti. Ne sumnjamo da će i tom teškom rasporedu kakav im slijedi, Dinamo znati rasporediti snage. Dosad su imali jednako težak ritam i zahvaljujući velikom i kvalitetnom kadru igrača te pametnom rotacijom trenera Čačića sve su odradili na sjajan način. Baš zbog svega toga Dinamo je za koplje iznad prvih pratitelja na tablici, takav kadar nitko ni približno nema i Čačić će imati mogućnost i dalje rotirati, bit će na to dijelom i prisiljen. Stoga će i oni manje zadovoljni minutažom sad dobiti važnije uloge. Pa i Josip Drmić će imati više prilike zabijati, napadač je iskazao nezadovoljstvo taktikom Dinama u Europi, želi otvoreniji nogomet, pa će ga u domaćim dvobojima i imati, a svoju minutažu može iskoristiti, kako on tako i svi ostali, da pokažu Čačiću da zaslužuju i veće europske minute.

Ta Drmićeva javna kritika je valjda “sanirana” razgovorima u svlačionici i s trenerom koji je svima, pa i Drmiću javno poručio:

– To je izjava nakon utakmice u kojoj je, po meni, Drmić malo izašao iz svojih ingerencija. Kao igrač se treba baviti svojim učinkom unutar momčadi, a to na koji način će ekipa igrati se zna čiji je zadatak. Prospavana je noć i sve smo to dobro razbistrili na sastanku. Mislim da smo završili s time. On je svjestan da je preduboko ušao u analizu koja na kraju krajeva nije ni točna – rekao je trener Dinama i zaključio tu temu.

Naravno da su takve izjave neprimjerene, čak i da je igrač u pravu, to se rješava u svlačionici jer u suprotnom mogu izazvati nepotrebne potrese u svlačionici, a to Dinamu sad najmanje treba.

– Na žalost svih onih mrzitelja, ovo nas neće destabilizirati – poentirao je Čačić koji će za spomenute velike ispite morati birati u koju će utakmicu s kime krenuti. No, on doista ima iz čega birati, na svakoj poziciji ima, dva, tri pa i četiri rješenja.