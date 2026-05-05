HRVATSKA - PANAMA Prijeti nam velika nepoznanica u ključnoj utakmici

Hrvatska nogometna reprezentacija svoj će put u skupini L Svjetskog prvenstva nastaviti 24. lipnja na stadionu u Torontu, gdje je očekuje dvoboj protiv Paname. Nakon otvaranja turnira protiv moćne Engleske, a prije posljednjeg kola i ogleda s Ganom, utakmica protiv Panamaca mogla bi biti ključna za prolazak u nokaut fazu. Iako Vatreni u susret ulaze kao izraziti favoriti, o čemu svjedoče i rezultati s posljednja dva svjetska prvenstva na kojima su osvojili srebro i broncu, povijest nas je naučila da na najvećoj svjetskoj smotri nema lakih protivnika. Panama, reprezentacija koja je na svjetskoj pozornici debitirala tek 2018. godine, stiže u Sjevernu Ameriku s jasnom ambicijom da pokaže kako njihov uspon nije bio slučajan, već rezultat sustavnog rada i velikih ulaganja u nogomet.

Ono što ovaj susret čini posebno intrigantnim jest činjenica da će to biti prvi međusobni ogled Hrvatske i Paname u povijesti. Potpuna nepoznanica za izbornika Zlatka Dalića i njegov stožer predstavlja izazov koji zahtijeva maksimalnu ozbiljnost i temeljitu pripremu. Panama, poznata pod nadimkom "Los Canaleros", više nije samo simpatični autsajder, već respektabilna momčad koja je u posljednjem desetljeću doživjela nogometnu renesansu. Njihova priča o transformaciji od jedne od najslabijih nacija Srednje Amerike do redovitog sudionika završnica kontinentalnih natjecanja postala je inspiracija mnogima. Taj put, koji je kulminirao povijesnim plasmanom na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, izgrađen je na timskom duhu i čvrstoj organizaciji, a ne na individualnim zvijezdama.

Ključna figura panamskog preporoda je danski stručnjak Thomas Christiansen, bivši igrač Barcelone i nekadašnji najbolji strijelac njemačke Bundeslige, koji je na klupi od 2020. godine. Christiansen je usadio momčadi jasan taktički identitet koji se temelji na posjedu lopte, ali prije svega na čvrstoj obrambenoj organizaciji i munjevitim tranzicijama. Panama najčešće igra u formaciji 4-2-3-1, s dva zadnja vezna igrača koja štite zadnju liniju i omogućuju kontrolu sredine terena. Njihova igra je disciplinirana, fizički intenzivna i usmjerena na iskorištavanje prostora iza leđa protivničke obrane, što je stil koji bi mogao stvoriti probleme Hrvatskoj ako ne bude na najvišoj razini koncentracije.

Iako je njihova najveća snaga kolektiv, Panama ima i pojedince koji mogu napraviti razliku. Glavna zvijezda i mozak momčadi je Adalberto "Coco" Carrasquilla, veznjak koji je proglašen najboljim igračem Gold Cupa 2023. godine. Uz njega, opasnost u napadu predstavljat će Ismael Díaz, dok obranom komandira iskusni desni bek Amir Murillo, igrač francuskog Marseillea. Okosnicu momčadi čini spoj igrača iz domaće lige, MLS-a te nekolicine onih koji su iskustvo stekli u Europi, a predvodi ih i dalje aktivni rekorder po broju nastupa, Aníbal Godoy, sa 155 odigranih utakmica.

Put posut trnjem i zvijezdama

Nakon euforije zvane Rusija 2018., gdje su završili kao najlošija momčad turnira uz težak poraz od Engleske (6:1), uslijedilo je bolno prizemljenje. Smjena generacija i stagnacija u razvoju mladih igrača doveli su do toga da je Panama propustila Svjetsko prvenstvo 2022. godine, a mnogi su predviđali kraj njihovog kratkotrajnog uzleta. Ipak, uslijedio je nevjerojatan preokret. Reprezentacija se digla iz pepela, a priča o Panami jedna je za anale, jer su stigli do finala Gold Cupa 2023. te u polufinalu CONCACAF Lige nacija izbacili favorizirani SAD. Ti rezultati dokaz su njihove mentalne snage i potvrda da je projekt razvoja nogometa u zemlji na čvrstim temeljima.

Unatoč napretku, Panama ima i svojih slabosti. Njihova najveća boljka je nedostatak efikasnosti u završnici, kao i problemi s igrom pod visokim pritiskom, gdje obrana ponekad pokazuje znakove nesigurnosti. Usporedba s Hrvatskom, koja je jedna od najuspješnijih reprezentacija moderne ere, otkriva i očit nedostatak iskustva na najvećoj sceni. Dok su Modrić, Kovačić i Gvardiol navikli na utakmice najvišeg ranga, za većinu panamskih igrača Svjetsko prvenstvo je vrhunac karijere.

Stoga, iako Hrvatska u Toronto stiže sa statusom velikog favorita, utakmica protiv Paname bit će sve samo ne lagan zadatak. Bit će to sudar dvaju različitih nogometnih svjetova - europskog giganta s bogatom poviješću i srednjoameričke momčadi gladne dokazivanja. Za Vatrene će ovo biti ispit karaktera i taktičke zrelosti, a svako opuštanje moglo bi biti kobno. Pobjeda je imperativ, no do nje će se doći samo uz maksimalan angažman i poštovanje prema protivniku koji je pokazao da zna kako srušiti i veće od sebe.

Gdje se igra i tko prenosi?

Utakmica se igra 24. lipnja s početkom u 1.00 po hrvatskom vremenu, na stadionu BMO Field u Torontu. Prijenos će biti na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV 2).