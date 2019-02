Ovo želi čuti svaki Dinamov navijač: Oni te nose, tada se lakše igra

E, da nam je ponoviti Istru, kakva bi to fešta u gradu bila. No, Viktoria iz Plzeňa je ipak drukčija priča od utakmica u HNL-u. No, plavima će, kao i Istranima, trebati strpljenja, a trebat će im i pokoja čarolija kakve su izveli Izet Hajrović i Mislav Oršić svojim lijepim pogocima, preciznim i jakim udarcima izvan šesnaesterca.

Dinamo sutra u 18.55 kreće po pobjedu nad Viktorijom, pokušat će nadoknaditi minimalni (1:2) poraz iz prve utakmice prije tjedan dana.

Na tribinama u Plzeňu bilo je oko 600 navijača plavih koji su pokušali pomoći svom klubu, sad bi ih u Maksimiru trebalo biti oko 30.000, bit će to dobra kulisa koja bi trebala biti dodatna snaga Bjeličinoj momčadi.

Navijači nam nisu pritisak

- Nadamo se punom stadionu, čuli smo da je prodaja ulaznica pri kraju i pred toliko naših navijača želimo do te pobjede. Ma pun stadion nam nikako ne može biti opterećenje, meni je poseban osjećaj igrati pred punim stadionom u Maksimiru. I lakše je igrati, publika te nosi - kazao je Mislav Oršić koji je ulaskom u igru u utakmici s Istrom donio puno toga, probijao je kao od šale, zabio krasan gol, a onda i lucidno asistirao Musi za konačnih 3:0.

Dinamu je dovoljna i 1:0 pobjeda, no jako je upitno može li se igrati na 1:0.

- Teško je sad govoriti na koji se rezultat može igrati, prije svega je važno igrati dobro. I oni će se za ovu utakmicu dobro pripremiti, pokušat će se kvalitetno braniti, a mi moramo pokazati sve što imamo. Pa i u prvoj utakmici smo 60-70 minuta bili bolji od njih. Trebamo ih napasti, pokušati zabiti gol što prije bude moguće pa će nam nakon toga biti lakše. Nažalost, tamo se nakon našeg vodstva ipak sve okrenulo, potrudit ćemo se da se to ne ponovi danas u Zagrebu - kaže Oršić.

Da, plavi su u Češkoj jako dobro igrali dvije trećine utakmice, nije nam jasno što im se nakon toga dogodilo, je li ih sputala kakva psihička blokada?

- Ne bih rekao da je bila riječ o blokadi, prije bih rekao da je to bio nesretni slučaj. Zabili su Česi taj prvi gol ni iz čega, mi smo bili u protunapadu, a onda nam oni zabiju iz rekontre i utakmica se preokrene, postalo je jako teško igrati. Kad smo primili drugi gol, to nas je toliko dotuklo da smo na kraju mogli primiti još jedan, a onda bismo imali velikih problema.

Možda ne treba očekivati da će se Viktoria orijentirati baš samo na obranu, zapravo bi i njoj trebao pogodak za nekakav mir, s njim bi bila bliže nastavku natjecanja, a teško je očekivati da se može ići dalje samo dobrom defenzivom.

- S obzirom na to da imaju rezultatsku prednost, Česi neće baš juriti da bi zabili gol, sigurno se neće previše otvoriti, na to moramo biti spremni. Vidjet ćemo što će reći naš stručni stožer, taktika je njegova domena.

Igrali ste jesenas protiv jakih klubova kao što su Fenerbahçe i Anderlecht, gdje biste po snazi svrstali Viktoriju?

- Fener i Anderlecht možda imaju jače pojedince, ali Viktoria je momčadski puno bolja, na terenu su njezini igrači dobro raspoređeni. Mogli ste vidjeti i u prvoj utakmici, u prvom poluvremenu kada smo bili bolji, bili su spremni za nas i našu igru. Kad smo pokušavali stvarati igru od obrane, bili su spremni i na to i dobro su bili postavljeni. No, ipak sam osjetio da ima prostora, da se može s njima igrati, a te prostore moramo iskoristiti.

Dojm je da Česima baš ne odgovaraju igrači vašeg profila, okretni, brzi... pa su vas i češki mediji proglasili najvećom opasnosti za Viktoriju.

- Za to ne znam, ali bilo je prostora da se napravi nešto više, da smo imali malo više koncentracije, mogli smo to bolje iskoristiti, kao da smo malo bili u grču zbog važnosti utakmice.

Osjećao sam da smo bolji

Kako ste se osjećali na travnjaku, da ste bolji ili da oni imaju ponekog igrača koji bi Dinamu dobro došao?

- Osjetio sam od početka da smo bolji, kontrolirali smo sve do tog prvog primljenoga gola.

Marijan Čerček zabio je zadnji gol u Dinamovu prethodnom proljeću, držao je da ćete vi biti njegov nasljednik, ali to je postao Olmo, možda se možete vratiti na Čerčekovu listu pogotkom u četvrtak.

- Ne razmišljam o tome, samo neka mi pobijedimo i idemo dalje.

Nakon što je Dinamo izborio nastup i na proljeće, ispisane su tone papira o tome, o Viktoriji, toliko je snimljeno priloga... Koliko je sve to utjecalo na vas?

- Mislim da nije pretjerano, ne osjećamo da je to sad pitanje života ili smrti. Naravno da su svima nama te utakmice nešto više u karijeri jer možemo nešto više napraviti s Dinamom. No teret nije prevelik, ali ipak osjetimo da je riječ o velikoj utakmici, pa se možda nije baš lako potpuno opustiti u igri, ali vjerujem da ćemo se sad uz svoje navijače uspjeti pokazati u najboljem svjetlu.

