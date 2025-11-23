Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
TURCI PIŠU:

Ovo što je Dinamo spreman učiniti zbog Dominika Livakovića ne viđa se često

Zagreb: Dominik Livaković zalio vodom Luku Ivanušeca nakon utakmice s Hajdukom
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
23.11.2025.
u 09:15

Prema informacijama turskog Fanatika, Dinamo je Fenerbahçeu poslao službenu ponudu vrijednu tri milijuna eura što bi bio među većim ulaznim transferima u HNL-u.

Dinamo želi vratiti Dominika Livakovića u Maksimir. Hrvatski reprezentativni vratar trenutačno je na posudbi iz Fenerbahçea u Gironi, ali ove sezone nije upisao nijedan nastup.

Livaković se, prema navodima iz kluba, razočarao statusom u Gironi. Dolaskom u Španjolsku vjerovao je da će biti prvi izbor, no trener Michel potpuno vjeruje Paulu Gazzanigi i nema namjeru mijenjati vratara. Zbog toga je Livaković već počeo pripremati odlazak, posebno jer bi mu i jedan nastup mogao zakomplicirati transfer u zimskom prijelaznom roku.

Prema informacijama turskog Fanatika, Dinamo je Fenerbahçeu poslao službenu ponudu vrijednu tri milijuna eura što bi bio među većim ulaznim transferima u HNL-u.

U pitanju bi bila šestomjesečna posudba uz obvezan otkup na ljeto. U Turskoj navode da je Fener spreman prihvatiti takvu opciju jer više ne računa ozbiljno na 30-godišnjeg vratara.

Za Livakovića je povratak u Dinamo u kojem je proveo sedam sezona vrlo izgledna opcija. Potrebna mu je minutaža uoči Svjetskog prvenstva, a ostanak u Gironi za njega nije prihvatljiv.
Ključne riječi
Dinamo Dominik Livaković

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
09:20 23.11.2025.

Za koliko su ga ono prodali?

MS
Magdalenin suprug
10:27 23.11.2025.

Odlasci većine naših igrača u inozemstvo su totalno nepromišljeni. Sve je to djelo njihovih menadžera koji žele zaraditi pod bilo koju cijenu ne misleći pritom na igrača. Igrače nagovaraju na odlaske obećavajući im brda i doline , med i mlijeko.Prerastao si HNL i jamčim ti da ćeš napredovati. Na to sve naši igrači pristanu takvim obećanjima i lijepim riječima a da nisu svjesni što ih očekuje.Eto primjer je i Baturina koji je otišao u Como koji je koplje ispod Dinama ali daje više novaca. Što im fali npr. u Dinamu i oko 700 tisuća eura na godinu plus premije.Za 10 godina zaradiš za više nego ugodan život za sebe svoju obitelj i buduće unuke i njihovu djecu. Livaković, Baturina, Petković, Pjaca itd. zbog ambicija njihovih menadžera postali su ništ koristi igrači.Samo oni znaju koliko su sada nesretni i koliko žale za svojim domom , klubom i prijateljima. Ne nasjedajte na priče menadžera nego slušajte svoje srce.Menadžere možete usporediti sa prodavateljima osiguranja i telekomunikacijskih operatera , bitno je da ti prodam i zaradim a to što ćeš ti poslije biti nesretan nije ga briga. Nema tog novca koji meni može nadoknaditi moj dom obitelj i prijatelje.Radije bih razvlačio kraj s krajem nego napustio svoj dom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja