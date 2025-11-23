Ovo što je Dinamo spreman učiniti zbog Dominika Livakovića ne viđa se često

Dinamo želi vratiti Dominika Livakovića u Maksimir. Hrvatski reprezentativni vratar trenutačno je na posudbi iz Fenerbahçea u Gironi, ali ove sezone nije upisao nijedan nastup.

Livaković se, prema navodima iz kluba, razočarao statusom u Gironi. Dolaskom u Španjolsku vjerovao je da će biti prvi izbor, no trener Michel potpuno vjeruje Paulu Gazzanigi i nema namjeru mijenjati vratara. Zbog toga je Livaković već počeo pripremati odlazak, posebno jer bi mu i jedan nastup mogao zakomplicirati transfer u zimskom prijelaznom roku.

Prema informacijama turskog Fanatika, Dinamo je Fenerbahçeu poslao službenu ponudu vrijednu tri milijuna eura što bi bio među većim ulaznim transferima u HNL-u.

U pitanju bi bila šestomjesečna posudba uz obvezan otkup na ljeto. U Turskoj navode da je Fener spreman prihvatiti takvu opciju jer više ne računa ozbiljno na 30-godišnjeg vratara.

Za Livakovića je povratak u Dinamo u kojem je proveo sedam sezona vrlo izgledna opcija. Potrebna mu je minutaža uoči Svjetskog prvenstva, a ostanak u Gironi za njega nije prihvatljiv.