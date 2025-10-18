Ovo se nikad nije dogodoilo - četiri poraza u nizu Dinama

Odbojkašice Mladosti pobijedile su u derbiju 3. kola Supersport Super liga Dinamo, aktualne prvakinje Hrvatske s 3:0 (25:23, 28:26, 27:25).

Sva tri seta Mladost je dobila na set razliku što govori da je rezultat mogao lako otići i na drugu stranu. Veliku priliku da osvoji barem jedan set imao je Dinamo u trećem setu kada su poveli s 24:20, no nijednu od četiri set lopte nisu uspjeli iskoristiti.

Ovo je četvrti poraz Dinama u nizu što im se prošle sezone nikad nije dogodilo. Prvo su izgubili dvije utakmice u MEVZA ligi (Mladost i Maribor), potom i dvije u domaćem prvenstvu (Kelteks i Mladost).