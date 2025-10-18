Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Odbojka

Ovo se nikad nije dogodoilo - četiri poraza u nizu Dinama

Autor
Damir Mrvec
18.10.2025.
u 21:42

Odbojkašice Mladosti pobijedile su u derbiju 3. kola Supersport Super liga Dinamo, aktualne prvakinje Hrvatske s 3:0 (25:23, 28:26, 27:25).

Odbojkašice Mladosti pobijedile su u derbiju 3. kola Supersport Super liga Dinamo, aktualne prvakinje Hrvatske s 3:0 (25:23, 28:26, 27:25).

Sva tri seta Mladost je dobila na set razliku što govori da je rezultat mogao lako otići i na drugu stranu. Veliku priliku da osvoji barem jedan set imao je Dinamo  u trećem setu kada su poveli s 24:20, no nijednu od četiri set lopte nisu uspjeli iskoristiti.

Ovo je četvrti poraz Dinama u nizu što im se prošle sezone nikad nije dogodilo. Prvo su izgubili dvije utakmice u MEVZA ligi (Mladost i Maribor), potom i dvije u domaćem prvenstvu (Kelteks i Mladost). 

Ključne riječi
SuperSport Superliga dom odbojke Mladost Dinamo Odbojka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još