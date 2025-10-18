Dvije pljuske koje je Dinamo dobio imale su dobar učinak: Evo što su plavi naučili iz pogrešaka

Pljuska koju je Dinamo dobio od Lokomotive očito je imala dobar odgojni učinak na plave. U susret s Osijekom momčad Marija Kovačevića ušla je odlučna, a svakako im je pomoglo i rano vodstvo koje im je otpustilo kočnice i potpuno su gospodarili travnjakom. Umirili su Osječane i drugim brzim pogotkom, dva stopera svojim su pogocima donijeli Dinamu mir, a Osijek je, ako je i ima nekakvu ideju, postao izgubljen ne znajući što raditi.



Zapravo nam nije bila ni jasna ideja igre Simona Rožmana, a čini se da nije jasna ni njegovim igračima, pa je među njima bilo dovikivanja, širenja ruku, negodovanja jedni prema drugima. Dinamo je prvi pljusku dobio od Gorice, a onda je nakon nje zaredao s važnim i velikim pobjedama, nad Hajdukom, Fenerbahčeom, Slaven Belupom i Maccabijem. I sad je nakon šamara od Lokomotive krenuo dobro, dobio je svoj četvrti derbi u ovoj sezoni, prvi u Maksimiru. Pa budu li plavi ponovili seriju od četiri pobjede kao nakon Gorice bit će 'na konju', kako su domaćoj ligi tako i u Europskoj ligi.