Pljuska koju je Dinamo dobio od Lokomotive očito je imala dobar odgojni učinak na plave. U susret s Osijekom momčad Marija Kovačevića ušla je odlučna, a svakako im je pomoglo i rano vodstvo koje im je otpustilo kočnice i potpuno su gospodarili travnjakom. Umirili su Osječane i drugim brzim pogotkom, dva stopera svojim su pogocima donijeli Dinamu mir, a Osijek je, ako je i ima nekakvu ideju, postao izgubljen ne znajući što raditi.
Zapravo nam nije bila ni jasna ideja igre Simona Rožmana, a čini se da nije jasna ni njegovim igračima, pa je među njima bilo dovikivanja, širenja ruku, negodovanja jedni prema drugima. Dinamo je prvi pljusku dobio od Gorice, a onda je nakon nje zaredao s važnim i velikim pobjedama, nad Hajdukom, Fenerbahčeom, Slaven Belupom i Maccabijem. I sad je nakon šamara od Lokomotive krenuo dobro, dobio je svoj četvrti derbi u ovoj sezoni, prvi u Maksimiru. Pa budu li plavi ponovili seriju od četiri pobjede kao nakon Gorice bit će 'na konju', kako su domaćoj ligi tako i u Europskoj ligi.
KOMENTAR
Dvije pljuske koje je Dinamo dobio imale su dobar učinak: Evo što su plavi naučili iz pogrešaka
Umirili su Osječane i drugim brzim pogotkom, dva stopera svojim su pogocima donijeli Dinamu mir, a Osijek je, ako je i ima nekakvu ideju, postao izgubljen ne znajući što raditi.
Komentara 1
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Što su naučili? Opet se braniti s 11 igrača? Pa Beljo je dominirao unutar 16 metara, ali vlastitih, ne protivničkih. Jako, jako loša utakmica Dinama i to nakon reprezentativne stanke, odmorni igrači, s puno uvježbavanja na treninzima itd. Možeš misliti... Kovačević je totalno bezidejan trener, jedna jedina šablona, jedina je razlika da li se brani s 9 ili 10 igrača. Pa Dinamo ne zna izgraditi napad, jednostavno ne zna, a očito to niti ne vježbaju na treningu. Ako se blokiraju krila, Dinamo ne zna kud bi sa sobom, nema opcija, nema varijanti, ništa. A danas su pokazali da ne znaju odigrati niti kontru... Sva sreća da je s druge strane bio Osijek, koji je puno gori od Dinama. A protiv tog i takvog Osijeka Dinamo se grčevito branio... Opet loše vođenje utakmice, jednostavno Kovačević nije trener za Dinamo. Toliko igrača, toliko mogućnosti, a igra jedna jedina šablona bez alternativa. Jednostavno loše, nema druge riječi. Čak nema niti automatizama u igri, a igraći su već 6 mjeseci zajedno.