Niko Kovač: Jučer su me zvali iz Bayerna i odmah smo se dogovorili

Niko Kovač do kraja sezone vodit će Eintracht iz Frankfurta, a od 1. srpnja postaje novi Bayernov trener. Bivši hrvatski izbornik potpisao je s najvećim njemačkim klubom ugovor na tri godine.

- Prije tjedan dana rekao sam da nisam u kontaktu s Bayernom, to se jučer promijenilo. Nazvali su me i dali mi ponudu. Prihvatio sam je! O tome sam obavijestio Fredija Bobića i Brunu Hübnera, a jutros i svoje igrače - rekao je Niko Kovač.

- Rekao sam im da u ovo trenutku ja nisam važan, nego ciljevi koje smo postavili. Učinit ću sve kako bih pomogao da ih ostvarimo - izjavio je Niko i dodao:

- Moja odluka neće utjecati na ostatak sezone. Radit ćemo kao i uvijek. Moramo dati sve od sebe u utakmicama koje slijede.

Sportski direktor Eintrachta Fredi Bobić istaknuo je kako klub poštuje Kovačevu odluku.

- Klub je važniji od pojedinca. Eintracht je veliki klub s velikim ambicijama. Sve ćemo dati da ostvarimo ciljeve ove sezone. Razočarani smo, ali svi znaju da će Niko dati maksimum do kraja sezone. To nam je jako važno - podvukao je Bobić.

47 - Since Niko #Kovac took charge in March 2016, only @FCBayernEN (47) have conceded fewer goals in the #Bundesliga than Frankfurt (88). Quality. pic.twitter.com/GR4Cks22dt