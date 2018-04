Ovako Ronaldov gol komentirati može samo Ibrahimović

Svi pričaju o nevjerojatnom golu škaricama Cristiana Ronalda u pobjedi Reala 3:0 kod Juventusa u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka.

Oglasio se i Zlatan Ibrahović, koji je nedavno u debiju za Los Angeles Galaxy s dva sjajan gola režirao veliki povratak za pobjedu 4:3.

You can watch this goal again and again #CR7 #Ronaldo #JUVRMA #UCL pic.twitter.com/eXLmfQowiA