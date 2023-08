VIDEO Ovaj incident stvorit će ogromne probleme Dinamu, neki BBB-i još se skrivaju po Ateni?

Grozne vijesti noćas (jutros) stigle su iz Atene, u sukobima navijača Dinama i AEK-a smrtno je stradao i jedan grčki navijač, pa je nakon svega utakmica koja znači borbu za Ligu prvaka postala posve nebitna.

Jer, ljudski život važniji je od bilo kakvog sportskog događaja. Još se ne zna kada će se utakmice Dinama i AEK-a odigrati, pretpostavlja se 15. i 19. kolovoza. Uefa je potvrdila prvi datum, drugi tek treba vidjeti. U studiju Večernji TV-a novinar Večernjeg lista Robert Junaci, koji dugi niz godina prati Dinamo, komentirao je događaje iz Atene.

VIDEO Večernjakovi Karlo Ledinski i Robert Junaci komentiraju odgodu utakmice Dinama i AEK-a

- Nažalost, bio sam svjedok mnogih navijačkih nereda, pa i onih poznatijih u Bergamu ili na Malti, ali nikada ti neredi nisu imali smrtni ishod. Ovo je za najveću moguću osudu, neshvatljiv je poriv tih huligana. Sigurno je da će zbog svega toga itekako odgovarati, netko za to ubojstvo mora odgovarati, a grčki sud sigurno neće imati milosti - rekao je Junaci.

Postoji li mogućnost da Uefa izbaci Dinamo iz Europe, kako to zazivaju Grci?

- Po meni, za to nema realne šanse, bila bi to nepravda za zagrebački klub, koji nema krivice u ovome. Niti je prodavao karte za utakmicu, a niti se taj incident dogodio na stadionu. Zato, uvjeren sam da ne postoje nikakve šanse da Dinamo izbace iz Europe.

No, Dinamo će, nažalost, itekako biti žrtva ovog huliganstva u Ateni.

VEZANI ČLANCI:

- Za početak, morat će odgađati još neke utakmice HNL-a, a pitanje je i što će biti s nekim transferima koji su se trebali dogoditi 15. kolovoza, nakon odigranog uzvrata u Maksimiru. Kao što znamo, Nizozemci su pisali da će Ivanušec put Feyenoorda čim se završi uzvrat s AEK-om 15. kolovoza, a sada će se na Gospu igrati tek prva utakmica između AEK-a i Dinama. Naravno, sve ovo je velika sramota za Dinamo i hrvatski nogomet, koliko god ni klub ni Savez ne mogu utjecati na ponašanje navijača i nedužni su u ovom slučaju - zaključio je Junaci.

U emisiji je otkriveno i da usmrćeni navijač nije stradao u glavnoj tučnjavi koja se dogodila pred stadionom, nego u jednoj "popratnoj" tučnjavi kada su navijači AEK-a krenuli u osvetu. Tada je nesretni navijač pogođen oštrim predmetom u ruku, te je nekontrolirano iskrvario.

Atenska policija uhitila je 100-tinjak Bad Blue Boysa, neki su uspjeli pobjeći, a ne zna se da li se još skrivaju po Ateni ili su uspjeli napustiti grad.

VIDEO Sukob hrvatskih i grčkih navijača na ulicama Atene