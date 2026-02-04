Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MORA NA ŠTAKE

Novi šok za Hajduk: Mladog dragulja na treningu ozlijedio suigrač, evo koliko će pauzirati

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Sine Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
04.02.2026.
u 16:16

Sljedećih desetak dana morat će provesti na štakama, a težina ozljede bit će poznata tek nakon dodatnih pretraga.

Hajduk je vrlo loše ušao u drugi dio sezone i u prva dva kola doživio dva poraza od Istre 1961 i Gorice. Bijeli su na zimsku stanku otišli s bodom zaostatka za Dinamom dok sada za prvenstvenim liderom i najvećim rivalom nedostaju već sedam bodova. Trener Hajduka Gonzalo Garcia novi šok doživio je na današnjem treningu kada se ozlijedio mladi Bruno Durdov.

18-godišnji krilni napadač našao se u duelu sa suigračem Ronom Racijem, a u žaru borbe mladom reprezentativcu Hrvatske stradao je skočni zglob pišu Sportske novosti. On će sljedećih desetak dana morati provesti na štakama, a težina ozljede bit će poznata tek nakon dodatnih pretraga.

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina

Bude li sve u redu, s terena će izbivati minimalno mjesec dana, a dođe li do komplikacija i duže. Durdov je ove sezone nastupio u 15 utakmica u svim natjecanjima i skupio 542  minute. Zabio je jedan pogodak i asistirao za još jedan.
Ključne riječi
ozljeda Hajduk Ron Raci Bruno Durdov

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!