Novi šok za Hajduk: Mladog dragulja na treningu ozlijedio suigrač, evo koliko će pauzirati

Hajduk je vrlo loše ušao u drugi dio sezone i u prva dva kola doživio dva poraza od Istre 1961 i Gorice. Bijeli su na zimsku stanku otišli s bodom zaostatka za Dinamom dok sada za prvenstvenim liderom i najvećim rivalom nedostaju već sedam bodova. Trener Hajduka Gonzalo Garcia novi šok doživio je na današnjem treningu kada se ozlijedio mladi Bruno Durdov.

18-godišnji krilni napadač našao se u duelu sa suigračem Ronom Racijem, a u žaru borbe mladom reprezentativcu Hrvatske stradao je skočni zglob pišu Sportske novosti. On će sljedećih desetak dana morati provesti na štakama, a težina ozljede bit će poznata tek nakon dodatnih pretraga.

Bude li sve u redu, s terena će izbivati minimalno mjesec dana, a dođe li do komplikacija i duže. Durdov je ove sezone nastupio u 15 utakmica u svim natjecanjima i skupio 542 minute. Zabio je jedan pogodak i asistirao za još jedan.