Ovaj Hrvat zarađivat će više od Modrića, Rakete, Kove, Mandže... A nije ni nogometaš

U noći na ponedjeljak, točno u ponoć, počet će jedan od najzanimljivijih prijelaznih rokova u povijesti NBA lige. A takvim se etiketira zato što su na NBA tržnici slobodni igrači poput Kawhija Leonarda, Kevina Duranta, Kyrieja Irvinga, Klaya Thompsona, Kembe Walkera, Jimmyja Butlera, D’Angela Russella, DeMarcusa Cousinsa...

Dakako, neki od njih će možda i ostati u klubu u kojem su dosad bili, no neki će zacijelo promijeniti sredinu pa bi početkom srpnja moglo doći do velikog miješanja karata.

Dakako, osim ovog zviježđa, postoji i niz drugih kvalitetnih igrača koji će biti na tržištu, a jedan od najtraženijih među njima bit će i naš Bojan Bogdanović Babo za kojim je najbolja sezona u karijeri. I baš zato, osim njegovih Indiana Pacersa, za njegove usluge zanimaju se i Spursi, Lakersi, Netsi, Nuggetsi...

Dokazao se kao moćno oružje

Sve te klubove u vezu s Bojanom doveli su novinari koji te klubove i prate, a iz čijih tekstova smo izvukli zaključak da bi Mostarac ovog ljeta trebao postati najbolje plaćeni hrvatski sportaš. Zapravo, ako je točna informacija da je Luka Modrić plaćen devet milijuna eura po sezoni, onda je i Bojanovih dosadašnjih 10 i pol milijuna USD također više od toga. A pred Bojanom je sada ugovor karijere koji bi mogao iznositi 15 milijuna USD (oko 13 mil. €) po sezoni.

– Pacersi su dali jasno do znanja da će im Bogdanović biti prioritet. Očekujem da će mu dati dobru i fer ponudu na dvije-tri godine. Čini mi se da će mu prvo ponuditi 30 do 34 milijuna USD na dvije godine – ističe Scott Agness, novinar koji prati Indianu za ugledni portal The Athletic.

Joe Beckman je pak novinar koji prati Pacerse za portal Fansided, a napisao je ovo:

“Pacersi moraju zadržati Bogdanovića jer je sjajan šuter, a i visok je 203 cm pa omogućuje treneru taktičku fleksibilnost. Bojan će biti skup ovog ljeta, no dokazao se kao moćno oružje.

Hezonja čeka povišicu

Bilo kako bilo, Bojan sigurno neće dobiti manje nego prošle sezone, a već je tada dobivao puno više nego svojedobno Toni Kukoč i Dino Rađa. Kuki je najveću godišnju plaću dobio 2004. kada je produljio ugovor s Bucksima (9 milijuna USD), dok je Dinina najveća godišnja plaća u Celticsima bila 5,3 milijuna USD. No, treba biti pošten pa reći da je tada u NBA ligi novca bilo znatno manje nego danas kada bi igrač poput Kukoča imao ugovor veći od 20 milijuna USD po sezoni.

Najvećoj godišnjoj plaći kakvu je imao Kukoč ovog ljeta mogao bi se približiti Mario Hezonja koji je u Knicksima prošle sezone dobio 6,5 milijuna USD, a po NBA kriterijima sada vrijedi nešto više od toga. Nakon tri godine u Sunsima i prošlosezonskog ugovora od 4,6 milijuna USD, Dragan Bender bit će jako sretan uspije li igdje dobiti ugovor kakav je Hezonja imao u Knicksima.

Koliko godišnje zarađuju nogometaši?

9 milijuna eura - Luka Modrić

6 milijuna eura - Ivan Rakitić

5 milijuna eura - Mateo Kovačić

4 milijuna eura - Mario Mandžukić