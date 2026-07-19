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FINALE SP-A

Kladionice daju prednost Španjolskoj, ali Messi se želi oprostiti na najspektakularniji mogući način

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
1/5
Autor
Željko Janković
19.07.2026.
u 07:15

U 39. godini, na svom rekordnom šestom SP-u, Lionel Messi ima priliku oprostiti se od reprezentativnog nogometa na najspektakularniji mogući način i doseći Maradoninu auru.

U nedjelju navečer u finalu Svjetskog prvenstva sučelit će se Argentina, branitelj naslova predvođen Lionelom Messijem, i Španjolska, europski prvak čija je igra na ovom turniru dosegnula razinu nogometnog savršenstva. Ulog je golem. Za Argentinu, to je prilika da postane prva reprezentacija koja je obranila krunu još od Peléova Brazila 1962. godine i da zacementira svoju zlatnu generaciju kao jednu od najvećih ikad.

Za Španjolsku, to je lov na drugu zvjezdicu, potvrda da je njihova filozofija posjeda i kolektivne snage ponovno na vrhu svijeta. No, za milijune diljem planeta, ovo je prije svega posljednji čin jedne veličanstvene karijere. U 39. godini, na svom rekordnom šestom SP-u, Lionel Messi ima priliku oprostiti se od reprezentativnog nogometa na najspektakularniji mogući način i doseći Maradoninu auru.

Ipak, hladna logika i brojke ne mare za sentiment. Kladionice i analitičari vide jasan ishod, a on ne ide u prilog argentinskom snu. Španjolska u ovaj finale ulazi kao izraziti favorit. Momčad izbornika Luisa de la Fuentea tijekom turnira demonstrirala je zastrašujuću moć, spoj tehničke superiornosti i taktičke discipline koji lomi suparnike. Njihova obrana djeluje gotovo neprobojno; primili su samo jedan pogodak na cijelom prvenstvu, a statistika očekivanih golova (xG) otkriva da su protivnicima dopustili prilika u vrijednosti od samo 2,1 pogotka.

Usporedbe radi, Argentina je u toj kategoriji tek na šesnaestom mjestu. Analitičari predviđaju pobjedu Španjolske od 1:0 ili 2:0, ističući ključnu taktičku zamku za Argentince. Ako Španjolska povede, njihova sposobnost da kroz posjed "ubiju" utakmicu mogla bi biti prevelik zalogaj za momčad koja se često oslanjala na povratke u rezultatski zaostatak. S igračima poput Rodrija koji diktira tempo i mladog Laminea Yamala koji stvara kaos na krilu, "furija" izgleda kao stroj bez ijedne pukotine.

S druge strane terena stajat će suparnik kojeg su španjolski mediji prozvali 'momčad sa sedam života'. Argentina je na ovom prvenstvu pokazala nevjerojatnu mentalnu snagu, borbenost i drskost koja im je omogućila da prežive i najteže trenutke. Postigli su devetnaest pogodaka, najviše od svih reprezentacija.

Ključne riječi
Španjolska reprezentacija Argentina reprezentacija

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