Otkrivena ekskluziva o zvijezdi Dinama: 'Ovo nitko nije znao, a ubijali ste ga cijelo vrijeme'

Hrvatski nogometni stručnjak Sergej Jakirović i trenutni menadžer engleskog drugoligaša Hull Citya, gostovao je emisiji 'Druga strana medalje' na MaxSportu. Jakirović je svojedobno u zimskom prijelaznom roku inzistirao na dovođenju Arbera Hoxhe iz Slaven Belupa, što se na kraju i dogodilo. Krilni napadač dugo vremena nije uspijevao ući u formu, ali je na kraju Albanac donio Dinamu naslov prvaka HNL-a.

Naime, zabio je pogodak u pobjedi nad Rijekom i to je utakmica koja je prelomila sezonu 2023./2024.

- Gol na Rujevici zabio je Hoxha. Opet ja budala, je'l? Kao 'Zašto nije igrao prije?'. Pa nije igrao jer se čovjek tražio i jer ste ga ubijali, kao i Darija Špikića i Sandra Kulenovića. Ubijali ste ih s natpisima. To je istina, ja pričam s tim dečkima cijelo vrijeme. Izuzetno mi je drago zbog Hoxhe i Kulenovića. Kule je bio otpisani igrač. Ja sam ga htio dovesti u Rijeku, to možda nitko ne zna, ali htio sam - rekao je Jakirović.

- Mislim da nitko nikad nije radio u Dinamu u okolnostima u kojima sam ja radio. Nitko nikad. Doslovno se samo čekao kiks i smjena od strane novinara. Samo se o tome pisalo, samo su naslovi bili u tom kontekstu i mislim da to nitko nikad nije doživio - zaključio je BiH stručnjak.

Xoxha je ove sezone jedan od glavnih igrača Marija Kovačevića, izborio se za mjesto u početnoj postavih plavih i albanske reprezentacije koja je nedavno srušila Srbiju u Leskovcu. Orlovi su tako pod vodstvom Sylvinha došli na korak do play-offa za odlazak svjetsko prvenstvo 2026. godine,