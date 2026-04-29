Trumpov miljenik bjesnio, vikao na zastupnike i bježao od odgovora: 'Gledati ovo je zastrašujuće'

Američki ministar obrane Pete Hegseth našao se pod žestokim pritiskom tijekom saslušanja pred Odborom za oružane snage Zastupničkog doma, a britanski The Independent ocjenjuje da je nastup obilježio niz izbjegavanja odgovora, nervoznih reakcija i otvorenih sukoba sa zastupnicima. U analizi pod naslovom “Pete Hegseth had a meltdown in front of Congress” komentatorica Holly Baxter piše kako se Hegseth najbolje snalazi pred prijateljski nastrojenim medijima, gdje može koristiti unaprijed pripremljene poruke, no da se pred kongresnicima pokazalo koliko mu teško padaju konkretna pitanja i potpitanja.

Jedan od najistaknutijih trenutaka saslušanja bio je verbalni duel sa zastupnikom Adamom Smithom, demokratom iz savezne države Washington. Smith je tražio objašnjenje vojne strategije SAD-a u Iranu, u trenutku kada je Hormuški tjesnac i dalje zatvoren, gospodarstvo pod pritiskom, a iranski nuklearni arsenal, kako je naveo, nije ozbiljnije oslabljen. Prema opisu The Independenta, Hegseth je na to najprije odgovorio kako se “ne slaže s premisom pitanja”, nakon čega je pokušao skrenuti temu na prethodne administracije.

Smith ga je potom više puta prekidao jednostavnim pitanjem: “Koji je plan?” List navodi kako Hegseth ni tada nije ponudio jasan odgovor, već je govorio o “hrabrosti i intelektu Donalda Trumpa”, dok je Smith uporno tražio konkretne poteze administracije. Dodatne kritike izazvala je Hegsethova tvrdnja da su “najveći protivnik s kojim se Amerika danas suočava nepromišljene, slabe i defetističke riječi demokrata u Kongresu i nekih republikanaca”. The Independent ocjenjuje da je riječ o politički pogrešnoj i skupoj izjavi, jer su upravo članovi Kongresa nastavili pritiskati ministra obrane idućih četrdesetak minuta.

Novi neugodan trenutak dogodio se kada je Smith otvorio pitanje rata u Ukrajini. Podsjetio je da je Trumpova administracija ranije procjenjivala da će Ukrajina dosad izgubiti rat, što se nije dogodilo, te pitao što su pogrešno procijenili. Prema pisanju britanskog lista, Hegseth je ponovno pokušao prebaciti odgovornost na administraciju Joea Bidena, a nakon dodatnog pritiska naposljetku priznao da su “Ukrajinci pokazali veliku hrabrost”. Autori analize posebno ističu trenutak kada je Hegseth, suočen s pitanjima o trajanju rata i troškovima sukoba, podigao ton. Zastupnicima je poručio da “blate postrojbe” ako tvrde da rat traje predugo te ih pitao: “Za koga vi navijate?” Dodao je i da ih “mržnja prema predsjedniku Trumpu zasljepljuje pred uspjehom misije”. The Independent navodi da je u mirnoj kongresnoj dvorani takav nastup djelovao isprazno i neprirodno, a ne snažno kako je Hegseth vjerojatno želio postići.

Zastupnik Joe Courtney optužio je Hegsetha i Trumpovu administraciju za “zapanjujuću nekompetentnost”, golemu ekonomsku štetu i obmanjivanje javnosti, dok je demokrat Salud Carbajal zatražio konkretne brojke o tome koliko rat košta američke porezne obveznike. Kako navodi list, Hegseth ni tada nije dao izravan odgovor, nego je uzvratio kritikama na račun Kalifornije, savezne države iz koje Carbajal dolazi. Na kraju analize Holly Baxter zaključuje da je saslušanje pokazalo Hegsetha kao defenzivnog i nestabilnog dužnosnika koji teško podnosi ozbiljno propitivanje te izbjegava govoriti o konkretnim posljedicama svojih odluka. Iako je dio javnosti, piše autorica, možda uživao gledajući njegov neugodan nastup, šira slika je mnogo ozbiljnija: riječ je o čovjeku koji vodi Pentagon u vrijeme velikih globalnih kriza. "I da, pomalo je zadovoljavajuće gledati takvog čovjeka kako se raspada pred sasvim osnovnim pitanjima. No kada se sagleda šira slika, to je, naravno, duboko i neumoljivo zastrašujuće", zaključuje britanski list.