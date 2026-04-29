Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SNIMKA JE PREPLAVILA MREŽE

Kad si gladan, nisi svoj: Navijač na utakmici Atletica i Arsenala radio sendviče

Screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
29.04.2026.
u 23:21

Dok se vodila žestoka borba u polufinalu Lige prvaka između Atletica i Arsenala, pozornost je ukrao navijač na tribinama. Njegov potez usred važne utakmice postao je globalni hit

Prvi polufinalni susret Lige prvaka između Atletico Madrida i Arsenala na stadionu Metropolitano bio je nabijen tenzijom, no jedna zvijezda nije bila na terenu. Taman kad je završeno prvo poluvrijeme, dok su se domaći igrači prepirali sa sucem nakon primljenog gola, kamere su u prvom redu uhvatile nevjerojatan prizor. Jedan navijač, nimalo potresen rezultatom, mirno je izvadio sastojke i počeo pripremati sendviče. Prizor u kojem usred nogometnog spektakla reže kruh i slaže šunku postao je trenutak o kojem se priča više nego o igri. Snimku pogledajte OVDJE.

Snimka se munjevito proširila društvenim mrežama, a reakcije su bile urnebesne. Gledatelji diljem svijeta bili su oduševljeni njegovom nonšalancijom. "Respekt za navijača Atletica koji slaže sendvič u prvom redu", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ako ovo nije zabava, ne znam što jest". Mnogi su komentirali i njegove vještine, ističući kako posjeduje "ozbiljnu sposobnost pravljenja sendviča". Njegov neobični ritual na poluvremenu tako je postao neočekivani vrhunac večeri za brojne fanove.

Ipak, ovo nije prvi put da je spomenuti navijač privukao pozornost. Postao je internetska senzacija još u ožujku, tijekom osmine finala protiv Tottenhama. I tada je, u pobjedi Atletica 5:2, uhvaćen kako radi istu stvar. Očito se ne radi o slučajnosti, već o svojevrsnoj tradiciji. Njegov izraz lica, opisan kao prilično mračan nakon vodstva Arsenala, sugerira da mu sendvič možda služi i kao utjeha u teškim trenucima za njegovu momčad.

Dramaturgija na terenu bila je dostojna polufinala. Arsenal je poveo tik pred kraj prvog dijela, u 44. minuti, kada je Viktor Gyökeres bio precizan s bijele točke. To je bio trenutak koji je, čini se, potaknuo navijača da potraži spas u gastronomiji. Ipak, njegova se momčad uspjela vratiti. U 56. minuti dosuđen je jedanaesterac i za Atletico, a Julian Alvarez je postavio konačnih 1:1. Unatoč izjednačenju i napetoj završnici, za mnoge će ova utakmica ostati upamćena po čovjeku koji je pokazao da je ljubav prema hrani ponekad jača i od nogometne groznice.
Ključne riječi
Atletico Madrid Arsenal Liga prvaka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!