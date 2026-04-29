Kad si gladan, nisi svoj: Navijač na utakmici Atletica i Arsenala radio sendviče

Prvi polufinalni susret Lige prvaka između Atletico Madrida i Arsenala na stadionu Metropolitano bio je nabijen tenzijom, no jedna zvijezda nije bila na terenu. Taman kad je završeno prvo poluvrijeme, dok su se domaći igrači prepirali sa sucem nakon primljenog gola, kamere su u prvom redu uhvatile nevjerojatan prizor. Jedan navijač, nimalo potresen rezultatom, mirno je izvadio sastojke i počeo pripremati sendviče. Prizor u kojem usred nogometnog spektakla reže kruh i slaže šunku postao je trenutak o kojem se priča više nego o igri. Snimku pogledajte OVDJE.

Snimka se munjevito proširila društvenim mrežama, a reakcije su bile urnebesne. Gledatelji diljem svijeta bili su oduševljeni njegovom nonšalancijom. "Respekt za navijača Atletica koji slaže sendvič u prvom redu", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ako ovo nije zabava, ne znam što jest". Mnogi su komentirali i njegove vještine, ističući kako posjeduje "ozbiljnu sposobnost pravljenja sendviča". Njegov neobični ritual na poluvremenu tako je postao neočekivani vrhunac večeri za brojne fanove.

Ipak, ovo nije prvi put da je spomenuti navijač privukao pozornost. Postao je internetska senzacija još u ožujku, tijekom osmine finala protiv Tottenhama. I tada je, u pobjedi Atletica 5:2, uhvaćen kako radi istu stvar. Očito se ne radi o slučajnosti, već o svojevrsnoj tradiciji. Njegov izraz lica, opisan kao prilično mračan nakon vodstva Arsenala, sugerira da mu sendvič možda služi i kao utjeha u teškim trenucima za njegovu momčad.

Dramaturgija na terenu bila je dostojna polufinala. Arsenal je poveo tik pred kraj prvog dijela, u 44. minuti, kada je Viktor Gyökeres bio precizan s bijele točke. To je bio trenutak koji je, čini se, potaknuo navijača da potraži spas u gastronomiji. Ipak, njegova se momčad uspjela vratiti. U 56. minuti dosuđen je jedanaesterac i za Atletico, a Julian Alvarez je postavio konačnih 1:1. Unatoč izjednačenju i napetoj završnici, za mnoge će ova utakmica ostati upamćena po čovjeku koji je pokazao da je ljubav prema hrani ponekad jača i od nogometne groznice.