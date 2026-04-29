FOTO Pogledajte kako je član žirija 'Supertalenta' izgledao u periodu kada je imao bujnu kosu

Davora Bilmana često opisuju kao jednog od najstrožih članova žirija "Supertalenta", ali on javnost zna povremeno iznenaditi i pokazati i svoju opušteniju, duhovitu stranu. Upravo je takav dojam ostavio jednom objavom na društvenim mrežama koja je privukla veliku pažnju i ponovno podsjetila publiku na njegove mlađe dane. Davora Bilmana javnost najbolje poznaje kao strogog, pravednog i pronicljivog člana žirija popularnog showa "Supertalent", gdje svojim britkim komentarima nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Gledatelji ga ne poznaju iz perioda kada je imao kosu, no jednom prilikom Bilman je na svom Instagram profilu podijelio kolaž fotografija iz đačkih i studentskih dana, izazvavši pravu lavinu oduševljenih reakcija.

U objavi je Bilman na duhovit način odgovorio svima onima koji se šale na račun njegove frizure. "Za vas koji se smijete kada pričam o svojim iskustvima s kosom", napisao je kratko uz fotografiju koja prikazuje dvije verzije mladog Davora. Na gornjoj fotografiji, izvađenoj iz učeničke knjižice Osnovne škole Novska, i na fotografiji ispod preslika je iz indeksa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu s još uvijek bujnom kosom. Ova nostalgična objava pružila je rijedak uvid u Bilmanovu prošlost i transformaciju tijekom godina. Njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje ovim putovanjem u prošlost. Komentari su se redali jedan za drugim, a većina se složila da je Bilman oduvijek bio šarmantan. "Slatki dečko, mladi fakin i na kraju lijep muškarac. A kosa.... Bilo je ili ne bilo ljepotu neće sakriti", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su se nadovezali s komplimentima na račun njegova sadašnjeg izgleda: "Bez kose hot hot hot...", dok su ga treći prozvali "slatkišem i komadom".

Mnogi su istaknuli kako mu, bez obzira na frizuru, karizma i inteligencija daju posebnu privlačnost. "Toliko jednostavan, skroman, pametan muškarac... sa stilom i životnom mudrošću... sa kosom ili bez – top si", samo je jedan od komentara koji svjedoče o simpatijama koje gaji publika prema njemu. Bilman je zajedno s Majom Šuput, Martinom Tomčić i Fabijanom Pavlom Medvešekom član žirija "Supertalenta" , a u intervju za Večernji list prošle godine Davor Bilman je o suradnji s kolegama iz žirija rekao: "Stvarno se veliku većinu vremena odlično zabavljamo na setu. Prirodno je da se Fabijan i ja više družimo jer stanujemo jedan pored drugoga, pa zajedno putujemo autom na snimanja, a dijelimo i garderobu. Dakle, logično je da više vremena provodimo zajedno, a ista stvar je i kod Maje i Martine. Tijekom snimanja showa smo svi na okupu gotovo svaki dan od jutra do mraka, a izvan "Supertalenta" se zbog poprilične količine poslovnih i privatnih obaveza rijetko uspijemo svi zajedno družiti. No, upravo zbog tih silnih obaveza, pauza između snimanja dvije sezone "Supertalenta" se ni ne čini tako dugačka."