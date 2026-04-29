Real Zaragoza

Vratar kažnjen s 13 utakmica zabrane nakon što je udario protivnika šakom u glavu

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
RODRIGO ANTUNES/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.04.2026.
u 23:15

"Jako mi je žao zbo nepromišljenog poteza," kazao je. Vratar je poslao i SMS poruku kapetanu Huesce kako bi se ispričao nakon incidenta koji je dospio na naslovnice diljem svijeta.

Vratar španjolskog nogometnog drugoligaša Real Zaragoze Esteban Andrada (35) suspendiran je na čak 13 utakmica nakon što je u nedjeljnom derbiju protiv Huesce šakom u glavu udario suparničkog igrača.

Argentinac je dobio 12 utakmica kazne zbog udaranja suparnika, a još jednu zbog crvenog kartona. Andrada i njegov klub morat će platiti i kaznu.

Andrada je u završnici aragonskog derbija zbog guranja Jorgea Pulide zaradio drugi žuti karton, a potom se zaletio prema suparničkom igraču i udario ga šakom u glavu. U gužvi koja je nastala isključena su još dva igrača, vratar Huesce Dani Jimenez, te gostujući branič Dani Tasende. Jimenez je kažnjen na četiri, a Tasende na dvije utakmice neigranja.

Argentinski vratar, koji je u Zaragozi na posudbi iz meksičkog Monterreyja, ispričao se nakon utakmice navijačima i čelnicima kluba.

"Jako mi je žao zbo nepromišljenog poteza," kazao je. Vratar je poslao i SMS poruku kapetanu Huesce kako bi se ispričao nakon incidenta koji je dospio na naslovnice diljem svijeta.

Sa suspenzijom od 13 utakmica, sasvim je jasno kako Andrada neće moći braniti za Zaragozu do kraja sezone.

Pet kola prije kraja LaLige2, Zaragoza se nalazi na pretposljednjem, 21. mjestu sa 35 bodova, tri manje od zone spasa.
Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

