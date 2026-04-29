Ono u Parizu je bio vatromet ljepote. Utakmica Atletica i Arsenala bila je nešto drugo

Naravno da nismo mogli očekivati spektakl za povijest kao u onom epskom okršaju Paris Saint-Germaina i Bayerna, ali Atletico Madrid i Arsenal su nam također dali uzbudljiv i napet prvi polufinalni okršaj, samo na znatno drukčiji način. Dok je onaj 5:4 dvoboj PSG-a i Bayerna bio vatromet napadačke ljepote, utakmica Atletica i Arsenala je više bila fokusirana na taktiku i disciplinu, no bilo bi nepošteno reći da nismo gledali zanimljiv dvoboj. Bilo je prilika, bilo je intenziteta i bilo je drame, a na kraju je sve završilo 1:1 remijem, i to dvama pogocima iz kaznenih udaraca.

Prvih 30 minuta je bilo prilično simetrično. Po dvije prilike su imali i jedni i drugi. Prvo Atletico u 14. minuti preko Juliana Alvareza koji je sjajno opalio sa 17-18 metara, no Raya je sjajnom paradom taj niski pokušaj prema kutu obranio, da bi minutu kasnije Arsenal zaprijetio minutu kasnije preko Martina Odegaarda čiji je pokušaj bio blokiran. Potom, otprilike 15 minuta kasnije, točnije u 29. minuti, Atletico je zaprijetio preko Alvarezovog udarca glavom, a Arsenal opet vratio minutu kasnije nakon sjajnog solo prodora i dalekometnog udarca Nonija Maduekea, koji je otišao tik do vratnice Atleticovog gola.

Krajem prvog dijela topnici su došli u prednost. Nakon odličnog duplog pasa dva Martina, Zubimendija i Odegaarda, Španjolac je proigrao Viktora Gyökeresa u kaznenom prostoru Atletica, a Šveđanina je s leđa rukama gurnuo David Hancko, te je sudac Danny Makkelie pokazao na kazneni udarac. Gyökeres je silovito zakucao loptu s bijele točke, a Oblak nije imao šanse to obraniti iako je pogodio stranu. Toliko je udarac bio jak. Ukupno gledano, to je Gyökeresov 20. jubilarni pogodak za Arsenal ove sezone te se unatoč brojnim kritikama nikako ne može reći da je Arsenal s njim promašio. Zapravo suprotno.

U prvih pola sata drugog poluvremena na terenu je praktički postojao samo Atletico. Već u prvih osam minuta drugog dijela momčad Diega Simeonea je stvorila četiri iznimno opasne situacije pred golom Arsenala preko Alvareza, Griezmanna i Lookmana. Izjednačujući gol je visio u zraku, a do njega je došlo u 55. minuti. Nakon kornera Atletica Marcos Llorente je zapucao s ruba kaznenog prostora, a taj udarac je Ben White blokirao rukom, i to u neprirodnom položaju. Sudac Makkelie je nakon kratke VAR provjere pokazao na bijelu točku, a najbolji sinoćnji pojedinac Atletica, Alvarez je s bijele točke snažno zakucao loptu u lijevi kut ne davši Rayi ni da trepne. To je bio jubilarni 10. pogodak Argentinca ove sezone u Ligi prvaka.

Nastavila je domaća momčad nizati prilike, opet preko tri najraspoloženija pojedinca, Alvareza, Griezmanna i Lookmana. Činilo se kao da Arsenal nije u dvoboju, no u samoj završnici momčad Mikela Artete se probudila. Najkontroverznija situacija dvoboja se dogodila u 78. minuti, kada je nakon duela Ezea i Hancka u kaznenom prostoru Atletica Eze pao i Makkelie je pokazao na kazneni udarac za Arsenal. Međutim, nakon VAR provjere nizozemski arbitar je promijenio svoje mišljenje i poništio svoju odluku. Do kraja dvoboja su prijetili i jedni i drugi u prilično intenzivnoj, sadržajnoj i dramatičnoj završnici, no u uzvrat će se ipak ući s egal rezultatom.

Ovim rezultatom Arsenal je tako ostao jedina neporažena momčad ove sezone u Ligi prvaka, topnici su u 13 dosadašnjih dvoboja upisali deset pobjeda i tri remija. Ipak, prestao je ovim rezultatom povijesni niz Arsenala od sedam uzastopnih pobjeda u Ligi prvaka protiv španjolskih momčadi, što je bio najuspješniji takav niz u povijesti ovog natjecanja. Atletico se, s druge strane, nada da će nastaviti svoj niz u polufinalnim europskim dvomečima protiv engleskih klubova, budući da u svojoj klupskoj povijesti ima tri od tri. U uzvratnom dvoboju, koji je na rasporedu 5. svibnja od 21 sat, očekujemo iznimnu napetost i dramu između vrlo vjerojatno dva najbolja nogometna kluba koja nikad u svojoj povijesti nisu došla do naslova u Ligi prvaka ili Europskom kupu.