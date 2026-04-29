Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLAVNI TRENER

Mourinho: Moj cilj je Benfica, želio bih da Portugal bude svjetski prvak

Fenerbahce - Jose Mourinho Press Conference
Foto: MURAD SEZER/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
29.04.2026.
u 23:30

"Moj sljedeći cilj je odvesti Benficu u Ligu prvaka," kazao je Mourinho u razgovoru za Mediaset Italia.

Premda se posljednjih dana spominje kao mogući novi trener Real Madrida, te kao potencijalni kandidat za klupu talijanske reprezentacije, Jose Mourinho je otkrio kako su njegovi planovi vezani za Benficu koju vodi od rujna prošle godine.

Budući se intervju održao u Milanu, gradu u kojem je Mourinho osvojio Ligu prvaka s Interom, portugalski trener se osvrnuo na svoj bivši klub i trenera Cristiana Chivua.

"U nogometu je vrlo teško reći, ali Cristian je učinio nešto što je, po mom mišljenju, učinio inteligentno. Nije spontano postao trener. Jedan dan je igrač, tjedan dana kasnije je trener. Cristian je proveo godine s mladim igračima, pohađao je tečajeve, svakako je studirao nakon kratkog iskustva, ali otišao je u Serie A u momčad s manjim pritiskom i odgovornošću," kazao je.

Prokomentirao je i nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

"Volio bi da naslov osvoji Portugal, imaju potencijal to učiniti. A nakon njih Brazil. Iako ljudi kažu da Brazil to neće ponoviti, ja kažem da je Brazil bez Carla jedno, a Brazil s Carlom drugo. Mislim da mogu," istaknuo je.

Pohvalio je Argentinu i Francusku, a imao je i lijepe riječi za Englesku. Odgovorio je i na pitanje razmišlja li možda o izborničkoj poziciji.

"Razmišljam o tome, ali razmišljam i o svom životu bez klupskog nogometa. O svom životu bez treniranja svaki dan, pobjeđivanja, poraza i remija tri puta tjedno. Ne mogu zamisliti svoj život bez svakodnevnog treninga. Još nije pravo vrijeme," bio je jasan.
Ključne riječi
Benfica Jose Mourinho

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!