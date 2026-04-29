Mourinho: Moj cilj je Benfica, želio bih da Portugal bude svjetski prvak

Premda se posljednjih dana spominje kao mogući novi trener Real Madrida, te kao potencijalni kandidat za klupu talijanske reprezentacije, Jose Mourinho je otkrio kako su njegovi planovi vezani za Benficu koju vodi od rujna prošle godine.

"Moj sljedeći cilj je odvesti Benficu u Ligu prvaka," kazao je Mourinho u razgovoru za Mediaset Italia.

Budući se intervju održao u Milanu, gradu u kojem je Mourinho osvojio Ligu prvaka s Interom, portugalski trener se osvrnuo na svoj bivši klub i trenera Cristiana Chivua.

"U nogometu je vrlo teško reći, ali Cristian je učinio nešto što je, po mom mišljenju, učinio inteligentno. Nije spontano postao trener. Jedan dan je igrač, tjedan dana kasnije je trener. Cristian je proveo godine s mladim igračima, pohađao je tečajeve, svakako je studirao nakon kratkog iskustva, ali otišao je u Serie A u momčad s manjim pritiskom i odgovornošću," kazao je.

Prokomentirao je i nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

"Volio bi da naslov osvoji Portugal, imaju potencijal to učiniti. A nakon njih Brazil. Iako ljudi kažu da Brazil to neće ponoviti, ja kažem da je Brazil bez Carla jedno, a Brazil s Carlom drugo. Mislim da mogu," istaknuo je.

Pohvalio je Argentinu i Francusku, a imao je i lijepe riječi za Englesku. Odgovorio je i na pitanje razmišlja li možda o izborničkoj poziciji.

"Razmišljam o tome, ali razmišljam i o svom životu bez klupskog nogometa. O svom životu bez treniranja svaki dan, pobjeđivanja, poraza i remija tri puta tjedno. Ne mogu zamisliti svoj život bez svakodnevnog treninga. Još nije pravo vrijeme," bio je jasan.