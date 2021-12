Otac i sin na Poljud potegli iz Njemačke: Sve zbog Hajduka, to je dio života!

Nedjeljnoj utakmici Hajduk – Osijek prisustvovat će i jedan tandem iz Njemačke. Točnije, iz Stuttgarta. Otac i sin Hrvoje i Filip Dujmović dolaze podržati svoj voljeni klub u posljednjoj utakmici 2021. godine, piše Naš Hajduk.

– Odlučio sam iskoristiti ovu priliku jer sa sinom inače na utakmice mogu ići samo tijekom ljetnih praznika. Doduše, bili smo dosad na pet gostovanja. Između ostalog i protiv Dinama na Maksimiru, prepričava Hrvoje.

Na pitanje kako uspijeva tako daleko od Splita sinu prenijeti ljubav prema Hajduku, Hrvoje, koji je i sam prošao dosta toga s Hajdukom (“od Marsonije i Varteksa preko Mallorce, Grasshoppera i Sampdorije”), spremno odgovara:

– Od rođenja je član Hajduka, prvo što je dobio bio je šal Hajduka, kad je imao tri godine otišao je na svoje prvo gostovanje, bio je sa mnom i na Sjeveru i jednostavno mislim da sam ga ja na neki način zarazio. Naravno, kad god ne mogu biti na stadionu uvijek doma gledamo utakmice nas dvojica.

Njihov dolazak u Split ovoga vikenda zapravo je višenamjenski, jer Hrvoje je odlučio otvoriti mjesečnu donaciju za sebe i sina na iznose po 150 kuna te usput odmah rezervirati mjesta u parku Za sva vrimena.

– Donacijom želimo podržati da Hajduk zauvijek ostane naš Hajduk. Hajduk za mene nije samo klub već dio mog života, ljubav mog života. Te emocije, taj osjećaj kad stigneš u Split pa ti srce jače tuče na tribini… Sve to me čini sretnim i to je razlog zbog čega ću se uskoro doseliti u Split ili barem jedan dio godine živjeti ovdje. Sve zbog Hajduka - zaključio je Hrvoje Dujmović.