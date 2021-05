Osvojio dva trofeja, došao na Dalićev popis, a u međuvremenu završio fakultet

Iza kreativnog veznjaka Dinama Luke Ivanušeca (22) je odlična sezona. S Dinamom je osvojio dvostruku krunu (prvenstvo i kup), došao do četvrtfinala Europske lige te s reprezentacijom došao do četvrtfinala Europskog prvenstva do 21 godine, a svojim igrama zavrijedio je i mjesto na Dalićevom popisu za seniorski Euro.

Pomislili biste da je nogomet, sudeći po tome kako mu dobro ide, jedini fokus u životu mladog Varaždinca, no Luka ima još svojih obaveza i životnih poziva.

Naime, 22-godišnjak je na svojim društvenim mrežama objavio da je na zagrebačkom učilištu Libertas završio studij sportskog menadžmenta. Točnije, dobio je zvanje prvostupnika.

Ove je sezone Ivanušec sudjelovao u 14 pogodaka (devet golova i pet asistencija) te se prometnuo u jednog od najvažnijih igrača sjajne Dinamove momčadi koja je ove sezone obarala rekorde i postizala povijesne dosege.

Na objavu o završetku studija komentar mu je ostavio kolega iz momčadi, još mlađi Joško Gvardiol koji je napisao: "Bravo Iva, sigurno su svi tvoji ponosni".