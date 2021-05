Toplak i u krizi optimističan, Tramezzani najavio tešku borbu

Nogometaši Hajduka u subotu u 17 sati igraju protiv Lokomotive na Poljudu posljednju utakmicu u aktualnoj sezoni. Splićani se bore za Europu, a Lokomotiva, koja ima dva boda više od zadnjeg Varaždina, traži ostanak u Prvoj ligi.

"Važna utakmica, odlučujuća. Uvijek razmišljamo svojom glavom i znamo da sutra mnogo ovisi o nama. Znamo koliko su se igrači žrtvovali sve do sada, a to moraju nastaviti i sutra. Moramo biti pravi i pokazati na terenu sve ono najbolje što imamo. Trebat će pokazati srce, ali srce neće biti dovoljno da bismo odigrali dobro kao u zadnjim utakmicama. Trebat će nam intenzitet, strpljenje i mirnoća. Sutra nas čeka 90 dugih minuta, teških i intenzivnih, u kojima moramo biti vrlo dobri u čitanju svih situacija. Mislim da je momčad u tom smislu mnogo napredovala i postala svjesna svojih mogućnosti. Mnogo smo truda uložili da bismo danas bili tu gdje se nalazimo. Neće nas zaustaviti niti umor, zaustavit ćemo se kad dođemo do kraja. Znamo da želimo doći do cilja i jedva čekamo da istrčimo na teren", istaknuo je trener Hajduka Paolo Tramezzani.

Trener Lokomotive Samir Toplak smatra da njegovi igrači dobro reagiraju pod pritiskom: "Jako sam ponosan na svoje dečke kako smo reagirali pod izuzetnim stresom. Vratili smo se u poziciju da mi odlučujemo sami o sebi i to je nešto najljepše u sportu kada ovisiš sam o sebi. Stvarno sam ponosan i vjerujem jako u ovu ekipu, postali smo prava ekipa. Malo me ljute najave i priče okolo, već su svi upisali pobjede, a Lokomotiva je unaprijed izgubila, i to nas samo tjera da budemo puni motiva, da igrači prepoznaju trenutak da ne može netko samo tako ubilježiti pobjedu protiv nas. Mislim da ćemo biti sutra pravi. Mi pod pritiskom već radimo određeno vrijeme i mi odlično reagiramo pod pritiskom, mislim da u ovom trenutku Istra i Varaždin moraju biti pod većim pritiskom i oni moraju razmišljati o nama, a ne mi o njima. Samo razmišljam kako ćemo na najbolji mogući način biti prava momčad, jer se radi, figurativno rečeno, o životu ili smrti i uvjeren sam da ćemo sutra biti pravi".