Nastavlja se istraga u Grčkoj: Ispitano 26 Hrvata, idu u istražni zatvor

Tridesetorica uhićenih, među kojima je 26 Hrvata, optuženih da su u noći s ponedjeljka na utorak sudjelovali u huliganskim sukobima u Ateni , danas su se izjasnili o optužbama. Grčki Eleftherostypos piše: "Svi tvrde da nemaju veze s ubojstvom navijača AEK-a." Donose izjavu jednog od uhićenih Hrvata. Istažni sudac je odlučio da će ostati u pritvoru.

"U Atenu smo stigli na utakmicu Panathinaikosa i Marseillea. Ulaznice za utakmicu AEK-a i Dinama nismo imali zbog zabrane UEFA-e. Otišli smo pogledati trening Dinama i odjednom se našli usred nereda. Policija nije pravovremeno reagirala, bila je uplašena stvarima koje su grčki navijači bacali na nas", objasnio je.

Albanac osumnjičen za ubojstvo pred sudom je rekao da radi kao električar i da je nož koji je kod njega pronađen koristio za posao. Kaže kako je čekao djevojku i vidio tučnjavu. Naveo je i da nije navijač Panathinaikosa te zatražio provjeru vlastitog mobitela i DNK analizu.

Osumnjičeni Grk je već prije sudjelovao u neredima slične prirode. "Nemam nikakve veze s onim što se događalo oko stadiona AEK-a. Ne poznajem Hrvate koji su došli. Slučajno sam se zatekao na tom mjestu. Išao sam sa zaručnicom gledati neke objekte i u blizini stadiona otišao provjeriti jedan motocikl koji sam htio kupiti. Oko 11 sati navečer sam čuo buku, vidio petarde i baklje", kazao je Grk pa nastavio:

"Iz radoznalosti sam otišao na lice mjesta, ali nisam sudjelovao u tučnjavi, otišao sam. Dokaz moje nevinosti je moja tjelesna građa, izrazito sam visok i lako bi me se prepoznalo. Nisam imao ni kapuljaču ni kacigu, nisam trčao, normalno sam hodao. To dokazuje da se nisam htio skrivati. Jedini razlog zbog kojeg sam optužen je to što me policija poznaje budući da imam restoran u blizini stadiona Panathinaikosa."

