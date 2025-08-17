Naši Portali
BEZ POGODAKA

Osijek uz brojnu Kohortu nije stigao do pobjede protiv Varaždina koji su bez Bočkaja u problemu

Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek sastali se u 3. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Hina
17.08.2025.
u 21:35

Nastavak je donio nešto zanimljiviji nogomet, u 52. minuti priliku za goste imao je Omerović no njegov udarac sa 14-ak metara nije imao dovoljno snage kako bi prevario Zeleniku.

U susretu 3. kola HNL-a Varaždin i Osijek su igrali 0-0. Bio je to susret siromašan prilikama, u prvih 45 minuta najbliži golu bili su domaći u 9. minuti kada je zaprijetio Mladenovski, ali Malenica je bio spreman.

Nastavak je donio nešto zanimljiviji nogomet, u 52. minuti priliku za goste imao je Omerović no njegov udarac sa 14-ak metara nije imao dovoljno snage kako bi prevario Zeleniku. Četiri minute potom dobru šansu za domaće nakon kornera imao je Barać, no njegov pokušaj glavom neutralizirao je gostujući vratar.

Što je utakmica dalje odmicala to su oba sastava postajala sve opreznija i stoga ne čudi kako publika u Varaždinu nije vidjela pogodak.

Ovim remijem oba sastava su stigla do drugog boda ove sezone, ali su ostali na osmom i devetom mjestu. Dva boda ima i sedma Istra 1961, dok je na dnu Vukovar 1991 s jednim bodom. Vodi Dinamo s devet bodova, drugi je Hajduk sa šest i utakmicom manje.

Avatar rubinet
rubinet
21:49 17.08.2025.

Osijek jako dobar od 16 do 16 metara... Skoro pa najjači u HNL-u. No..to je posvema nevažno....Tko će postići zgoditak? 3 utakmice ništa ......

