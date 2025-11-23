Naši Portali
OSIJEK - LOKOMOTIVA

Osijek iščupao bod s igračem manje, domaći na Opus Areni izbjegli poraz (1:1)

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 14. kolu Prve HNL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
23.11.2025.
u 18:03

U susretu 14. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Osijek i Lokomotiva su na Opus Areni odigrali 1-1

Lokomotiva je povela u 43. minuti golom Marka Pajača iz jedanaesterca, a izjednačio je Luka Jelenić u 78. minuti. Osijek je od 28. minute igrao s igračem manje nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Oleksander Petrusenko.

Prvu ozbiljniju priliku imao je domaćin u 15. minuti. Pucao je Šopov malo izvan kaznenog prostora, Posavec je obranio, a na odbijenu loptu je natrčao Bukvić i pucao iskosa s desne strane. Međutim, vratar Lokomotive je odličnom obranom još jednom sačuvao svoju mrežu. Gosti su zaprijetili u 22. minuti, no udarac Krivaka je Malenica lagano zaustavio.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 28. minuti kada je domaći veznjak Petrusenko isključen zbog drugog žutog kartona. Ukrajinac je prvi žuti dobio u četvrtoj minuti, a nakon što je u 28. oštrim prekršajem zaustavio Antolića morao je ranije na tuširanje. Bio je to već četvrti crveni karton igrača Osijeka ove sezone. Samo Slaven Belupo ima više, pet.

Novi problemi za domaćine stigli su u 43. minuti. Guedes je na rubu kaznenog prostora pokušao izbiti loptu, ali je udario Boškovića po nozi, a sudac Vukančić je nakon asistencije VAR-a dosudio kazneni udarac. Pajač je bio siguran dovevši goste do prednosti.

Lokomotiva je u 57. minuti možda mogla i zaključiti priču, sjajno je Kolinger pucao "škaricama" sa 7-8 metara, no Malenica je to uspio "izvaditi" i ostalo je 0-1. Sjajnu priliku Lokomotiva je imala i u 61. minuti. Pucao je Stojaković, ali je Jelenić glavom s crte spasio siguran gol.

Prvu ozbiljniju priliku u nastavku Osijek je imao u 70. minuti, pucao je Peček, ali preko gola. Osam minuta kasnije domaćin je s igračem manje ipak uspio izjednačiti. Nakon ubačaja iz auta, lopta je došla do Cvijanovića koji je glavom prebacio do Jelenića, a ovaj s desetak metara snažnim udarcem pogodio gornji desni kut nemoćnog Posavca.

Gosti su novu veliku priliku imali u 86. minuti, Pajač je ubacio s lijeve strane oštru prizemnu loptu, ali Stojaković svega pet, šest metara od Malenice, bio neprecizan. Još bolju priliku gosti su imali u sudačkoj nadoknadi. Nakon ubačaja Stojaković je pucao petom, Malenica je obranio, a na odbijanac je natrčao Virgili prebacivši vrata.
