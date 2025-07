Osijek doveo igrača kojeg su željeli Hajduk i Rijeka: 'Evo, pomalo govorim na hrvatskom jeziku'

Nastavlja se lista pojačanja Osijeka za novu sezonu. Potpis na trogodišnji ugovor stavio je 27-godišnji veznjak iz Ukrajine, Oleksandr Petrusenko. On je već dobro poznat ljubiteljima nogometa u Hrvatskoj, budući da je vrlo uspješno nosio dres pulske Istre 1961. Posljednju sezonu proveo je u redovima turskog prvoligaša Antalyaspora, koji se iznenada suočio s financijskim problemima, što je uvjetovalo neisplate igračima, tako da je ovoga ljeta automatski postao slobodan igrač.

- Eto, opet pomalo pričam na vašem jeziku, kao i onda, kada sam bio u Puli. Tamo sam baš imao učitelja za hrvatski, ali sam samo dva tjedna radio s njim jer sam ostvario transfer u Tursku. Ovdje ću svakako nastaviti s učenjem i bit će to svakim danom sve bolje - rekao je za klupsku stranicu.

Pisalo se da ga žele Hajduk i Rijeka.

- Da, bilo je tu više kombinacija, ali sam izabrao Osijek. Vidim i osjećam da bih ovdje, skupa s momčadi, mogao dosta toga napraviti. Klub ima sve što treba da bismo svi kao igrači bili bolji. Inače, baš volim Hrvatsku i osjećam se ovdje kao kod kuće. Za mene je to najbolja opcija. Drago mi je što sam ovdje i idemo se sada uhvatiti posla! Znam što ljudi ovdje očekuju, spreman sam na to.

Sportski direktor Bijelo-plavih Alen Petrović također smatra kako je ovo jako dobar posao za NK Osijek u prijelaznom roku koji će još dosta dugo potrajati.

- S njim sam bio u kontaktu još od petog mjeseca. Bilo je tu interesa i nekih drugih klubova i to vrlo ozbiljnih, u javnosti se već pisalo o tomu, a rekao sam i ranije da ćemo tijekom priprema još dodatno vidjeti na kojim se pozicijama trebamo osnažiti. Tako smo odlučili dovesti veznjaka koji je fizički jak, čvrst u duel-igri, što nam je dosad nedostajalo. Vjerujem da će brzo ući u ritam, uostalom nismo ga angažirali za mjesec dana, nego za predstojeće tri godine. Odmah se stavlja na raspolaganje treneru, mislim da ćemo u njemu imati pravo pojačanje u veznom redu. Znamo ga svi od ranije i on je baš ono, što smo tražili ovoga trenutka. Rekao sam i prije da nismo protiv onih klasičnih stranaca, uostalom primjer je transfer Tourea, ali nam je ipak lakše dovesti igrače bez jezičnih barijera. Petrusenko se i u tom smislu odlično uklapa u takvu priču, bio je već dvije godine u Hrvatskoj, manje mu je vrijeme adaptacije, a poznaje HNL, što je također bitno. Vjerujem da nam i to može biti prednost - poručio je Petrović.