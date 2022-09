Osam naših pojačanja vrijedi kao jedna igračica Metza

Rukometašice Lokomotive predstavile su ekipu za novu sezonu u kojoj će, među ostalim, igrati i u elitnoj skupini Lige prvakinja. Prvi suparnik u najjačem klupskom ženskom natjecanju bit će Rapid iz Bukurešta, a susret se igra u dvorani Sutinska vrela u subotu 10. rujna s početkom u 18 sati. Lokosice su još u skupini s turskim Kastamonom, Budućnosti iz Podgorice, Metzom, norveškim Storhamarom, danskim Esbjergom i mađarskim Györom.

Dramac dobila papire

– Što reći kada u našoj skupini igraju tri od četiri kluba koja su igrala na zadnjem završnom turniru Lige prvakinja? To su sve klubovi koji imaju mnogo veće budžete od nas, to su klubovi koji imaju mnogo jače rostere. Ali, mi se ne predajemo unaprijed. Imamo čak jaču ekipu nego prošle sezone, iako se mnogima čini da nije tako. Doveli smo osam novih igračica, većinom juniorskih reprezentativki Hrvatske. Dovele smo dvije Makedonke, jednu Crnogorku te jednu Austrijanku, Kristinu Dramac, koja je tek ovih dana dobila papire i u subotu će debitirati u dresu Lokomotive – rekao je Nenad Šoštarić, trener Lokomotive.

Netko će reći da osam pojačanja puno košta, ali...

Ovih osam novih igračica košta mjesečno kao jedna igračica Esbjerga, Metza ili Györa. No nije sve u novcu. Ima nešto i u srcu, borbenosti. Vidjeli te Dinamo protiv Chelseaja. Pobijedili su momčad koja je ne tako davno bila pobjednica Lige prvaka, momčad čiji igrači vrijede puno, puno više nego igrači Dinama – rekao je Šoštarić.

Igranje u Ligi prvaka donosi veći broj utakmica u sezoni, ali i puno veće organizacijske obveze.

Utakmice Lige prvakinja moraju se igrati na specijalnoj podlozi koju smo morali unajmiti. U Zagrebu osim dvorane II Doma sportova i Arene još samo dvorana Sutinska vrela zadovoljava kriterije igranja u ovom elitnom natjecanju. Protiv Rapida igramo u Vrelima, drugog izbora nemamo – istaknula je Klaudija Bubalo, direktorica kluba.

Šteta za Bešen i Šimaru

Što znamo o Rapidu, prvim gošćama u Ligi prvakinja?

Moćna ekipa koja ima po dva kvalitetna rješenja na svakoj poziciji. Na nekim pozicijama ima i tri dobre igračice. Uglavnom, ima 12 strankinja, većinom Španjolki. No ima i dvije sjajne Francuskinje, Lacrabere i Kanor, koja me podsjeća na Pepija Manaskova. Ima strašno visok skok-šut i puca s deset metara. Tu je i naša vratarka Ivana Kapitanović, no ona neće braniti jer je ozlijeđena. Šteta je što su nam otišle Bešen i Šimara. S njih dvije vjerujem da bismo bili i više nego ravnopravan suparnik. Ovako, bit će velika borba za svaki bod – naglasio je Šoštarić.

Lokomotiva je posljednji put igrala u skupini Lige prvakinja 2015. godine, kada je trener bio Irfan Smajlagić. U skupini s Viborgom, Györom i Savehofom lokosice su osvojile tek dva boda igrajući oba puta neodlučeno sa Šveđankama. Najteži poraz doživjele su doma od Györa – minus 11 (15:26).