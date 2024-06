On će biti najveća prijetnja vatrenima: 'Jedan detalj bi mogao odlučiti, ali Hrvati su po tome nevjerojatni'

Španjolski nogometni reprezentativac Dani Olmo, koji je pet godina igrao za zagrebački Dinamo, očekuje neizvjesnu utakmicu s Hrvatskom u subotu na otvaranju Europskog prvenstva.

"Optimisti smo te ćemo izaći kako bismo pobijedili, ali spremni smo na sve", izjavio je 26-godišnji ofenzivni vezni igrač u četvrtak na konferenciji za medije.

Rekao je da je utakmica s Hrvatskom za njega posebna.

"Bit će to treći put da igram protiv njih. Znate da sam odrastao tamo i proveo pet godina u Dinamu, to mi je drugi dom. Hrvatska mi je posebno draga, pa me motivira što počinjem Europsko prvenstvo igrajući protiv njih", rekao je Olmo, igrač njemačkog RB Leipziga.

Za Španjolsku je protiv Hrvatske nastupio 2021. u osmini finala Europskog prvenstva kada je Španjolska pobijedila 5-3 u produžetku te prije godinu dana kada je bila uspješnija u izvođenju jedanaesteraca u finalu Lige nacija, u kojem nije bilo pogodaka iz igre.

"Sada će sigurno biti neizvjesna utakmica u kojoj će odlučiti sitni detalji", napomenuo je.

Španjolskim novinarima je rekao da im malo toga može reći o Hrvatskoj, a što već otprije ne znaju. Odgovorio im je da je najveća vrlina Hrvatske što se "natječe".

"To njeni igrači pokazuju na svakom natjecanju na kojem nastupe. Bez obzira na godine i iskustvo, njihovi igrači su uvijek konkurentni", rekao je Olmo.

On je od ljeta 2014. bio u podmlatku Dinama, a zatim u prvoj momčadi do siječnja 2020.

"Snažna strana im je sredina terena s Brozovićem, Modrićem, Kovačićem, također i Majerom koji može igrati ondje. Joška Gvardiola svi poznajemo, igrao je samnom u RB Leipzigu i Dinamu. To je kompletna reprezentacija koja te može ugroziti na bilo kojoj strani pa je potrebno biti koncentriran", izjavio je.

Novinari su ga upitali od kuda dolazi ta konkurentnost Hrvatske, taj natjecateljski duh, iz hrvatske lige ili on dolazi do izražaja kada se nastupa za reprezentaciju.

"Dobro pitanje", naglasio je Olmo.

"Mislim da im osjećaj igranja za njihovu zemlju daje dodatni poticaj. Također je konkurencija u njihovom prvenstvu ove godine bila jača, s Dinamom, Hajdukom i Rijekom koja se našla u vrhu, ali mislim da im dodatnu snagu daje igranje za reprezentaciju, kada se natječu za svoju zemlju", odgovorio je.

"Nije to samo u nogometu, nego u rukometu, vaterpolu... U svakom sportu oni ginu za pobjedu svoje zemlje. Njihova glad za pobjedom je nevjerojatna i to se prenosi na nogomet. To se vidjelo dobro na posljednjim turnirima gdje su se natjecali na visokoj razini. Toga uvijek moramo biti svjesni", dodao je.

Hrvatska je bila u finalu Svjetskog prvenstva 2018., polufinalu Svjetskog prvenstva 2022. te u finalu Lige nacija 2023. Olmo se nasmijao i rekao da mu nikada neće biti dosadno igrati protiv Hrvatske.

"Kako bih se mogao dosađivati", rekao je i izrazio nadu da će istrčati u subotu na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Olmo je imao tegoba s mišićem potkoljenice pa je posljednju utakmicu odigrao 3. svibnja za RB Leipzig protiv Hoffenheima. Među prvima je stigao u Madrid na okupljanje reprezentacije, ali je propustio pripremne utakmice s Andorom (5-0) i Sjevernom Irskom (5-1).

"Zbog predostrožnosti nisam mogao odigrati zadnje dvije utakmice, ali sada sam jako dobro. Spreman sam 100 posto i ako se mene pita, ja bih igrao u subotu", rekao je.

Može igrati na bilo kojoj ofenzivnoj poziciji, a kod izbornika Luisa De la Fuentea je posljednje utakmice igrao kao polušpica i na poziciji "desetke".

"Danas sam trenirao na krilu i na mjestu polušpice. Izbornik me savršeno poznaje i zna gdje mogu doprinijeti pa ću dati sve od sebe, gdje god da zaigram", rekao je.

Ne brine ga što su neki drugi igrači ugrozili njegovo mjesto u udarnoj postavi.

"Konkurencija je dobra i zdrava, to nas čini boljima i unutar momčadi i prema van. Ovo je kratak turnir u kojem je svaki detalj bitan, pa se trebamo ponašati kao momčad", napomenuo je.

Olmo će na prvenstvu nositi dres s brojem 10.

"Na poziciji desetke se najbolje osjećam", naglasio je Katalonac.

Pohvalio je hrvatsku "desetku", 38-godišnjeg kapetana Luku Modrića iz Real Madrida.

"Modrić je jedan od najboljih na svojoj poziciji. Meni je idol pa sam ponosan što ću se opet sučeliti s njim", poručio je Olmo koji ima 33 nastupa za Španjolsku.