Joško Jeličić otkrio zašto je napustio HTV usred Eura, progovorio i o Srbima: 'Bit ću iskren...'

Nekadašnji nogometaš Dinama i Hajduka Joško Jeličić i ovog je ljeta bio dio HTV-ove postave stručnih analitičara i komentatora za vrijeme Eura u Njemačkoj. Njegovim britkim opservacijama s javnog su servisa definitivno obogatili program u povodu kontinentalne nogometne smotre. Izazvao je Jeličić nekim svojim dosjetkama i kontroverze, napose u Srbiji. Stoga je bilo zanimljivo slušati njegov intervju kod legendarnog radijskog voditelja Ljudevita Grgurića - Grge na Radio Nacionalu. U njemu je Jeličić pričao o poslu kojeg je radio.

- Nemam rukavica i bit ću iskren. Znam koliko vrijedim u ovom poslu i znam što znači u ovom poslu biti takav. Ali mi smo tržište kakvo jesmo i ja to nikada ne mogu materijalizirati. Ne radim to zbog materijalnog, nego imam nematerijalno dobro, a to je povratna informacija od ljudi. Sarkazam? Takav sam. Uzmi me ili ostavi. Ja nemam problema s onima koji me uzmu ili ostave. Ali da me stigmatiziraš ili definiraš kao da sam šovinist, rasist ili nešto, to neću dozvoliti. Ja mogu biti sve, ali to nemam. Niti odgajam svoju djecu tako, niti sam ja takav. Najmanji problem je nekog hračnut jer imaš tipkovnicu ispred sebe, ali ja mirno spavam. Volim svakog čovjeka, volim ljude - kazao je.

Progovorio je i o Srbiji, odnosno o njihovoj nogometnoj reprezentaciji u kojoj su se u zadnje vrijeme događali brojni skandali. Kako između igrača pojedinačno, tako i na relaciji savez - reprezentacija.

- Što se tiče Srba, i to u smislu ega i njihovih unutrašnjih problema, meni je drago što su oni na turniru jer neće biti dosadno. Pogotovo ako u prvoj utakmici, što je očekivano, izgube. Nadam se da se neće raspasti, onda će biti puno materijala, već dugo nismo vidjeli tko je s kim, tko koga i tako.

Jeličić je otkrio zašto je prije kraja Eura napustio svoje mjesto na HTV-u.

- Zato što sam se emotivno ispraznio i zato što se u toj emisiji više nisam osjećao dobro. Mi smo tim od sedam ljudi i moramo imati dobru kemiju, dobru energiju. Ona je uvijek generirana dobrim rezultatom hrvatske reprezentacije i to je logično. Ali i bez toga treba, za moj ukus... Ja volim više energije, više emocije, više zdrave za***ancije,. Nogomet je zabava. Ne želim da to bude taktički laboratorij, emisija Otvoreno ili katedra na emisiji HNS-a. Ja nisam za to. To sam što jesam. Kad vidim strane forme emisija i ljude koji su sto puta veći nogometaši i kvalitetniji od mene... Koja je to emocija, koja je to energija, koja je to opuštenost i razina podbadanja. Ja živim za to da mi netko ponudi takvu formu - rekao je Jeličić.