Kroos komentirao suca i nedosuđeni penal: 'Znao je da će ga morati dosuditi ako vidi snimku'

Donedavni njemački reprezentativac Toni Kroos konačno je za svoj podcast "Einfach mal Luppen" progovorio o jednoj od najsumnjivijih i najkontroverznijih situacija s ovogodišnjeg Eura, igranju rukom španjolskog lijevog beka Marca Cucurelle u kaznenom prostoru "Furije" koje nije bilo kažnjeno.

"Suzdržao sam se do danas... U tom trenutku niste toliko ljuti na suca jer ne možete sami to tako procijeniti. Naravno da sam tada obratio pozornost na suca. On je smatrao da tu situaciju ne mora ni gledati ili mu je sudac u VAR kazao: 'Ne moraš to gledati'. Naljutio sam se tek kad sam tu situaciju vidio nakon utakmice..", rekao je Kroos.

Odgovorio je na pitanje zašto Taylor nije išao gledati tu situaciju na VAR-u: "Mislim da je to trebao barem pogledati. Ali mislim da je problem bio u tom što je znao ako pogleda tu situaciju, onda mora dosuditi kazneni udarac. Imao sam osjećaj da nije nužno želio dosuditi ga u takvoj utakmici".

Za kraj je dodao: "Trenutak je gorak kada pogledate u retrospektivi i vidite ishod čitavog turnira ili važnost gola u tom trenutku. Na kraju, sve što smo mogli je prihvatiti sučevu odluku". Četvrtfinale je završilo 2-1 za Španjolsku koja je kasnije otišla i do kraja, a za njemačkog veznjaka je to bila posljednja utakmica u njegovoj velikoj karijeri.

