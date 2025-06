Omiljeni vatreni za VL: Da su se naši malo potrudili imali bi igrača iz Reala, majka mu je Hrvatica

Ivan Klasnić javio nam se jučer iz Hamburga. Na razgovor je pristao nakon "poguranca" Jurice Vranješa, također bivšeg hrvatskog reprezentativca. Hrvatskoj javnosti Ivan je jedan od simpatičnijih naših bivših nogometaša. Danas živi u Hamburgu i još uvijek je posvećen nogometu. Naravno, redovito prati zbivanja oko hrvatskog ligaškog nogometa.

– Dosta su svojih prilika imali Dinamo, a možda još više i Hajduk. No nisu iskoristili prilike koje su im se nudile. No Rijeka je, kada se sve zbroji, potpuno zasluženo osvojila naslov prvaka – počeo je Klasnić.

Radomir Đalović u svom je prvom samostalnom poslu na mjestu glavnog trenera osvojio dvostruku krunu. Što je, po vama, bio glavni forte te Rijekine priče?

Dinamo nije zaslužio titulu

– Rijeka je prodala dosta igrača, no unatoč svemu napravili su vrhunsku priču. Pokazali su da se može. Ispostavilo se da im odlazak nekih ključnih igrača nije utjecalo na fokus i planove. Dvostruka kruna vrhunski je rezultat.

Je li vas iznenadila kriza zadnjih mjeseci? Vjerojatno su takvi procesi u vrhunskom nogometu potpuno normalna pojava...

– Ako gledamo po kvaliteti igrača i rosteru koji imaju, Dinamo je, mislim, trebao biti prvak. No nisu uspjeli. Ne znam je li to kriza. Očito im je bilo teško, u najvažnijem trenutku nisu uspjeli doći do prave forme cijelu sezonu.

Bilo je i puno nelogičnih poteza?

– Ne znam, nisam detaljno pratio. Puno su toga promijenili tijekom sezone. Kada se sve zbroji, očito nisu zaslužili naslov prvaka.

Puno se u Hrvatskoj vodi polemika je li nam liga slabija ili lošija. Kako to izgleda iz vaše perspektive?

– Mislim da je hrvatska liga dobra za mlade igrače u razvojnom smislu i da se mogu razvijati na profesionalnoj razini. Trebalo bi iz toga profitirati, valjda će sve doći na svoje. No rođen sam u Njemačkoj i imam malo drukčiji kut gledanja. Smatram da postoji puno stvari koje treba promijeniti. Prvi i najveći problem su stadioni. Jedini stadion na koji možete normalno otići je onaj u Osijeku. Dobro, tu je i Poljud, ali i na njemu su neophodna nova ulaganja.

Kada ste već spomenuli, Hajduk se već dugo godina muči. Kako vam se čini njihova projekcija?

– Sve smo vidjeli i ove sezone. U prvom dijelu činilo se da će sve biti dobro, no u drugom nisu uspjeli pobijediti male utakmice i to je to.

Po mnogima ovise previše o Marku Livaji, jeste li uspjeli pogledati neku njegovu izvedbu?

– Nisam uspio pogledati puno utakmica...

Kakav nam je potencijal kada su mladi igrači u pitanju?

– To ćemo vrlo brzo vidjeti. Mislim da hrvatski izbornik Zlatko Dalić ima sve u svojim rukama. Najvažnije je da se inzistira da svi ti igrači dobiju šansu i da igraju kontinuirano u svojim klubovima.

Vaš prijatelj Ivica Olić na važnoj je izborničkoj funkciji u mladoj reprezentaciji. Što vam on kaže o potencijalu naših mladih igrača?

– Vidimo se u Hamburgu. On kaže da trebamo pronaći neku pravu špicu.

Istina, u reprezentaciji imamo Antu Budimira kao jedinu pravu špicu, a dolazi Franjo Ivanović, koji igra sjajno u Belgiji i praktički je jedini s kapacitetima brzog napadača koji traži dubinu. Hoćemo li u budućnosti imati problema s tom pozicijom?

– Ne znam, to ćemo još vidjeti. Treba tražiti svugdje u svijetu gdje igraju Hrvati. U dijaspori je ogroman potencijal. Ima dosta igrača. Ne znam koliko poznajete situaciju, ali, primjerice, majka Angela Stillera iz Stuttgarta je Hrvatica. Dečko ima 24 godine i sada će ga, ako bude sve u redu, kupiti Real Madrid. On igra za reprezentaciju Njemačke. Da su se malo naši potrudili, bilo bi možda, što ja znam... Takvih igrača ima "milijun" u svijetu. Tu se treba tražiti, ako se ne gleda, nećete pronaći špicu.

Treba se potruditi

Vi radite s mladim igračima, ima li još neki mladi hrvatski igrač na kojeg bismo možda trebali obratiti pozornost?

– Ma zato kažem, treba se potruditi...

Hrvatsku sada očekuju dvije kvalifikacijske utakmice za SP, protiv Gibraltara i Češke. Kako vam se čini aktualni roster naše vrste?

– Vjerujem da ćemo dobiti ove dvije utakmice i da ćemo na kraju izboriti plasman. Ako ne dobijemo, nismo ni zaslužili.

Navodno bi Luka Vušković mogao prema Bundesligi?

– On je odličan igrač. To je prva nada našeg nogometa. Važno će biti kako će se dalje razvijati...

Koliko se često prisjetite uspomena iz reprezentacije?

– Ne razmišljam previše. Što je bilo, prošlo je. Imamo nove generacije koje su uspjele u onome što mi nismo.

Može li se uopće bilo što dodati o Luki Modriću što nije ispričano?

– Svi znamo što Luka predstavlja, uživajmo još dok je tu...

Osim nogometa, Ivan ima i veganski restoran, što mu je još jedna preokupacija.

– Da, sve je super. Jedem meso, ali ne treba ga jesti svaki dan. Važno je ubaciti i vegansku hranu.

Kako je vaše zdravlje?

– Sve je dobro, hvala Bogu, nemam nikakvih problema – zaključio je Ivan Klasnić.