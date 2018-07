Đokoviću pripao novi epski dvoboj protiv Nadala, Nole u finalu!

Bio je to novi Rafole, gladijatorski okršaj, nešto najbolje što suvremeni tenis može ponuditi. I Rafael Nadal i Novak Đoković prikazali su fantastičan tenis, ali netko je morao pobijediti i ući u finale Wimbledona. Ta čast pripala je na kraju, nakon velike borbe koja je trajala pet sati i 14 minuta, Novaku Đokoviću koji je izašao kao pobjednik rezultatom 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8 i danas u 15 sati borit će se za naslov (svoj četvrti u Wimbledonu) s Južnoafrikancem Kevinom Andersonom.

Srpskom tenisaču to je prvi Grand Slam finale nakon US Opena 2016. godine, a u međusobnim dvobojima s Nadalom povećao je inače minimalnu prednost na 27-25 u pobjedama. Svaka čast Federeru, ali ovo je ipak najveće tenisko rivalstvo današnjice.

Dvoboj između Đokovića i Nadala prekinut je u petak pri Novakovu vodstvu od 2:1 u setovima jer se u Wimbledonu ne može igrati nakon 22 sata po lokalnom vremenu (23 sata po našem). Takva je odluka općine Wimbledon i to pravilo mora poštovati i ovakao globalna priredba kao što je Grand Slam turnir na travi All England Cluba.

A do cijele te pretumbacije je došlo zbog toga što je prvi finalni dvoboj između Amerikanca Isnera i Južnoafrikanca Andersona potrajao čak šest sati i 36 minuta. Ušlo se u maratonski peti set koji je na kraju dobio Anderson sa 26:24. Bio je to treći najdulji meč u wimbledonskoj povijesti i najdulji polufinalni susret u All England Clubu. Pri čemu je Isner pogodio 53, a Anderson 49 asova.

- Žao mi je Johna, sjajan je momak, ali netko je morao dobiti i otići u finale. Ne znam kako bih se osjećao da sam u njegovoj koži. I ovako je puno pomiješanih emocija i umora - kazao je Anderson (32) kojemu je to drugi Grand Slam finale (prvi je lani odigrao na US Openu).

Dok su u petak čekali da počnu igrati Đoković i Nadal na različite su načine kratili vrijeme. Rafa je uobičajeno slušao glazbu na slušalicama (obožava Shakiru), a Novak se s članovima svog tima igrao pikula.



