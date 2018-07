Nakon trećeg najdužeg meča u povijesti znamo prvog finalista Wimbledona

Kevin Anderson prvi je finalist Wimbledona nakon što je pobijedio Johna Isnera sa 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24 u meču koji je trajao šest sati i 41 minutu.

Bio je to pravi maratonski meč , treći najduži u povijesti tenisa te drugi najduži ikad na Wimbledonu.

Marion Bartoli commentated in the first 4 hours on BBC @5liveSport.



She left to play her legends doubles. Now she’s back in the commentary box for the same match. #BBCTennis