Meghan i Kate dolaze na Wimbledon, ovaj izlazak otkrit će u kakvom su odnosu

Kada je počela hodati s princom Harryjem glumica Meghan Markle brzo se sprijateljila sa suprugom njegova brata Williama.

Mediji u Velikoj Britaniji pisali su o fantastičnoj četvorci koja unosi moderni dašak u kraljevsku obitelj. No, nakon što se udala za Harryja i postala vojvotkinja od Sussexa odnosi između Kate i Meghan su se, navodno, zahladili.

Mediji u Engleskoj i dobri poznavatelji prilika u kraljevskoj obitelji pisali su kako je Kate dosadilo stalno biti Meghan pri ruci i stalno joj objašnjavati pravila i norme kraljevske obitelji.

The Duchess of Cambridge, @Wimbledon Patron, and The Duchess of Sussex will attend the Ladies' Singles Final on Saturday 14th July #Wimbledon