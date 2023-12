BRILJANTNA IZVEDBA

Luka Dončić ispisao povijest NBA lige. Samo tri igrača su to postigla prije slovenskog čarobnjaka

"Čarobnjak Luka" sa stilom je postao sedmi najbrži košarkaš u povijesti koji je došao do 10.000 koševa u utakmicama osnovnog dijela sezone. Za to mu je trebalo 358 utakmica, a do ovog je ostvarenja došao već u prvoj četvrtini tricom s 10 metara.